Mısırlı bakan, Elon Musk'ı piramitlere davet etti

Elon Musk, resmi Twitter hesabından Mısır piramitlerini uzaylıların inşa ettiğine dair bir paylaşımda bulunmasının ardından Mısır'a davet edildi.

Yaklaşık M.Ö. 2500'lü yıllarda inşa edildikleri tahmin edilen Mısır piramitleri, üst üste konulan ve tanesi birkaç tonu bulan milyonlarca taş parçasından oluşuyor.

Piramitlerin bu derece zorlu ve karmaşık bir yapıda olması, yıllardır bu yapıların o dönemde nasıl inşa edildiğine dair birçok iddianın ortaya atılmasına neden oldu. Bu iddialardan bir tanesi de piramitlerin uzaylılar tarafından inşa edildiğiydi.

ELON MUSK: PİRAMİTLERİ UZAYLILAR İNŞA ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı ilgi çekici paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen Elon Musk, Mısır piramitlerinin uzaylılar tarafından inşa edildiğini belirtmişti.

MISIRLI BAKANDAN MUSK'A ÇAĞRI: GEL GÖZLERİNLE GÖR

Mısır'ın Yatırım ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Rania Al-Mashat, Twitter hesabından Elon Musk'a yanıt verdi.

Al-Mashat yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Çalışmalarınızı hayranlıkta takip etmekle birlikte, sizi ve tüm SpaceX ekibini piramitlerin nasıl inşa edildiğini incelemek için Mısır'a davet ediyorum. Piramitleri inşa edenlerin mezarlarına göz atmanızı da öneriyorum."

Twitter üzerinden Elon Musk'a yanıt verenler arasında piramitleri inşa edenlerin mezarlarını keşfetmekle görevli olan Mısırlı arkeolog Zahi Hawass da yer alıyor. Hawass, Musk'ın iddiasının tamamen hayal ürünü olduğunu ve piramitleri inşa edenlerin mezarlarını bizzat kendisinin bulduğunu söyledi.



