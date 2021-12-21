MIUI 13 güncellemesi alacak ilk telefonlar belli oldu

Xiaomi, yeni nesil Android tabanlı arayüzü MIUI 13'ü yakında kullanıcılara sunacak. İşte güncellemeyi alacak ilk telefonlar...

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, 28 Aralık'ta "Xiaomi 12" akıllı telefon modeliyle birlikte tanıtılacak.

Geçtiğimiz aylarda MIUI 13 güncellemesi üzerinde testlere başlayan Çinli şirket, artık yeni sürümü destekleyen modellere sunmaya hazır.

MIUI 13 ALACAK İLK TELEFONLAR

Sızdırılan bilgilere göre, MIUI güncellemesini alacak ilk akıllı telefonlar Xiaomi 11 ve 11 Ultra, Redmi K40 Pro ve K40 Pro+ modelleri olacak.

Ayrıca ilginç bir şekilde şirketin orta seviye akıllı telefonu Xiaomi 11 Youth Edition da güncellemeyi ilk alacak modeller arasında yer alıyor.

Yeni işletim sistemi hakkında tüm detayların bu ayın sonunda Xiaomi tarafından açıklanması bekleniyor.

Bununla birlikte, güncelleme gelecek tüm akıllı telefon modelleri paylaşılmamış olsa da şirketin POCO modelleri dahil birçok akıllı telefona destek sağlayacağı düşünülüyor.

MIUI 13 hakkında sessizliğini koruyan Xiaomi, güncellemeyi ilk olarak Çin pazarında yayınlacak ve daha sonra diğer bölgelere dağıtacak.