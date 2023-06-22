MIUI 15 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 14 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken Çinli şirket, şimdi de MIUI 15 üzerinde çalışıyor.
Xiaomi Android 14 tabanlı MIUI 15 güncellemesi için henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Ancak şirketin mevcut yol haritası Aralık 2023 tarihini işaret ediyor.
Henüz MIUI 15 ile ilgili ayrıntılar az olsa da güncellemeyi alacak ve almayacak telefonların resmi olmayan bir listesi yayınlandı.
MIUI 15 alacak Xiaomi modelleri
Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra / Mi 10S
Mi 10T / Pro
Redmi K30S / Redmi K30 Pro
POCO F2 Pro
POCO X3 / POCO X3 NFC
Redmi Note 10 / Redmi Note 10 Lite
Redmi A1 / Redmi A1+
POCO C40 / POCO C50
Redmi 10 Power / Redmi 10C / Redmi 10A / Redmi 10
Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Max / Redmi Note 9S
MIUI 15 almayacak Xiaomi modelleri
Mi 10 Lite 5G / Youth / Mi 10T Lite / Mi 10i 5G
Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing / Redmi K30i
Redmi Note 9 / Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T
Redmi 10X / 5G
Redmi 9 / Redmi 9C / Redmi 9A / Redmi 9 Prime / Redmi 9i / Redmi 9 Power / Redmi 9T
POCO M2 / Pro
POCO M3
POCO X2
Xiaomi'nin, MIUI 15 alacak modellerle ilgili resmi listeyi eylül ayında yayınlaması bekleniyor.