Mobil abone sayısı gelecek yıl 84 milyonu bulacak

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, gelecek yıl sonu itibarıyla mobil telefon abone sayısı 84 milyona çıkacak.

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, mobil telefon abone sayısının bu yılın sonunda 82,5 milyona, gelecek yıl sonu itibarıyla ise 84 milyona çıkması öngörülüyor.

Mart ayı itibarıyla mobil haberleşme hizmetlerini kullanan toplam abone sayısı 81,8 milyon oldu. 2016'da sunulmaya başlanan 4,5G hizmeti aktif abone sayısı aynı dönemde 49,2 milyona ulaştı.

MOBİL İNTERNET ABONELERİNDE ARTIŞ

Mart 2019 itibarıyla 61,1 milyon olan toplam mobil geniş bant abone sayısı yüzde 3'lük artışla Mart 2020'de 62,9 milyona yükseldi.





Sabit geniş bant erişim pazarında abone sayısı bazında, DSL hizmeti sunan alternatif internet servis sağlayıcılarının pazar payı, bu yılın mart ayında yüzde 17,2 olarak hesaplandı.

Aynı dönemde kablo internet hizmetinin pazar payı yüzde 7'den yüzde 7,8'e yükseldi.

Toplam geniş bant abone sayısı ise, bir yılda yüzde 3,6 artış göstererek martta 77,4 milyona ulaştı.

Geniş bant abone sayısının bu yılın sonunda 78,2 milyona, gelecek yıl da 80 milyona ulaşması bekleniyor.