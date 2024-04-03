Mobil arama ve SMS ücretlerine zam geldi: İşte yeni fiyatlar
ensonhaber.com

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'ne 1 Nisan'da zam geldi.

Yapılan zamla birlikte, yurt içi arama ücreti dakika başına 1,90 TL’den 2,45 TL’ye yükseldi. SMS ücreti 1,75 TL’den 2,23 TL’ye çıktı.

Hat devir ücreti, numara değişikliği, sim kart değişikliği, açma kapama ücreti gibi ücretlerin fiyatları da arttı.

Güncel tabloyla birlikte, mobil iletişim ücretlerine gelen zam, yıllık bazda yüzde 65'e ulaştı. Yeni fiyatlar, Ekim 2023'te açıklanan tutarların yüzde 28 üzerine çıktı.

Operatörler paketlere zam yapabilir

Mobil operatörler, kullanıcılara sunduğu hizmetlerin ücretini bu ücret tarifesindeki ücretlere kadar yükseltebilecek.

Operatörler, dilerlerse daha düşük oranda zam yapabilir veya mevcut tarife ücretleriyle devam edebilirler.

Yeni mobil haberleşme fiyatları

Yapılan zamla birlikte, servislerin eski ve yeni fiyatları şu şekilde:

Yurt içi mobil şebeke arama

Eski fiyat: 2,45 TL/dakika

Yeni fiyat: 3,12 TL/dakika

Yurt dışına arama

Eski fiyatı: 24,57 TL/dakika

Yeni fiyat: 31,35 TL/dakika

Hat devir ücreti

Eski fiyat: 46,89 TL

Yeni fiyat: 59,83 TL

Numara değişikliği

Eski fiyat: 106,98 TL

Yeni fiyatı: 136,52 TL

SIM kart değişim ücreti

Eski fiyat: 106,98 TL

Yeni fiyat: 136,52 TL

Açma - kapama ücreti

Eski fiyat: 109,14 TL

Yeni fiyat: 139,27 TL

Yurt içi kısa mesaj ücreti

Eski fiyat: 1,75 TL/SMS

Yeni fiyat: 2,23 TL/SMS

Yurt dışı kısa mesaj ücretiü

Eski fiyat: 4,32 TL/SMS

Yeni fiyat: 5,51 TL/SMS