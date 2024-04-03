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Mobil arama ve SMS ücretlerine zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Mobil arama ve SMS ücretlerine zam geldi: İşte yeni fiyatlar BTK, kısa mesaj ve arama yapma ücret tarifesi güncelledi. Yapılan güncellemeyle birlikte, arama ve SMS ücretlerinin fiyatları yüzde 28 artırıldı.