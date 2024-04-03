Mobil arama ve SMS ücretlerine zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'ne 1 Nisan'da zam geldi.
Yapılan zamla birlikte, yurt içi arama ücreti dakika başına 1,90 TL’den 2,45 TL’ye yükseldi. SMS ücreti 1,75 TL’den 2,23 TL’ye çıktı.
Hat devir ücreti, numara değişikliği, sim kart değişikliği, açma kapama ücreti gibi ücretlerin fiyatları da arttı.
Güncel tabloyla birlikte, mobil iletişim ücretlerine gelen zam, yıllık bazda yüzde 65'e ulaştı. Yeni fiyatlar, Ekim 2023'te açıklanan tutarların yüzde 28 üzerine çıktı.
Operatörler paketlere zam yapabilir
Mobil operatörler, kullanıcılara sunduğu hizmetlerin ücretini bu ücret tarifesindeki ücretlere kadar yükseltebilecek.
Operatörler, dilerlerse daha düşük oranda zam yapabilir veya mevcut tarife ücretleriyle devam edebilirler.
Yeni mobil haberleşme fiyatları
Yapılan zamla birlikte, servislerin eski ve yeni fiyatları şu şekilde:
Yurt içi mobil şebeke arama
Eski fiyat: 2,45 TL/dakika
Yeni fiyat: 3,12 TL/dakika
Yurt dışına arama
Eski fiyatı: 24,57 TL/dakika
Yeni fiyat: 31,35 TL/dakika
Hat devir ücreti
Eski fiyat: 46,89 TL
Yeni fiyat: 59,83 TL
Numara değişikliği
Eski fiyat: 106,98 TL
Yeni fiyatı: 136,52 TL
SIM kart değişim ücreti
Eski fiyat: 106,98 TL
Yeni fiyat: 136,52 TL
Açma - kapama ücreti
Eski fiyat: 109,14 TL
Yeni fiyat: 139,27 TL
Yurt içi kısa mesaj ücreti
Eski fiyat: 1,75 TL/SMS
Yeni fiyat: 2,23 TL/SMS
Yurt dışı kısa mesaj ücretiü
Eski fiyat: 4,32 TL/SMS
Yeni fiyat: 5,51 TL/SMS
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