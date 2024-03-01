Mobil Dünya Kongresi'ne akıllı robotlar damga vurdu Mobil Dünya Kongresi'nde, bu yıl robotların bulunduğu alanlar yine fuarın en yoğun ziyaret edilen alanlarından oldu.

AA & Ensonhaber

Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı Mobil Dünya Kongresi (MWC), 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyor.

MWC, yaklaşık 13 bin kişiye sağladığı istihdam ve bıraktığı 450 milyon euroluk gelirden dolayı Barselona kenti için büyük önem taşıyor.

Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı olan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2024), İspanya'nın Barselona kentinde 26 Şubat'ta kapılarını açtı ve 4 gün sürdü.

Neredeyse her stantta yeni bir ürün ya da yazılımın konuşulduğu fuar, yapay zekadan robotlara, bulut teknolojilerden telekomünikasyona, otonom araçlardan akılı cihazlara çok sayıda teknolojiye ev sahipliği yaptı.

Akıllı yüzükler, robot köpekler, şeffaf ekranlı bilgisayarlar, esnek telefonlar, uçuş için gün sayan taksiler, akıllı gözlükler ve daha onlarca ürün ve hizmet MWC 2024'te yerini alırken, neredeyse her firma artırılmış gerçeklik teknolojilerini kendi iş süreçlerine nasıl adapte ettiğini gösterdi.

MWC 2024'te robotlar ilgi odağı

Mobil Dünya Kongresi’nde bu yıl her ne kadar daha çok yapay zekanın yazılım hali yoğun şekilde kullanıcıları karşılasa da yapay zekanın somutlaşmış hali olan robotların bulunduğu alanlar yine fuarın en yoğun ziyaret edilen alanlarından oldu.

Akıllı robot köpeklerin birbirinden farklı hünerlerini sergilediği alanlar da yine ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden oldu.

Akıllı köpekler insanlarla olan etkileşimini artırabilmek için, pati veriyor, dans ediyor, sevildiğinde mutluluktan havalara zıplıyor, öyle ki neredeyse normal bir köpeğin yapabildiği her şeyi yapabiliyor.

Fuarda sergilenenler başta olmak üzere teknolojinin her gün daha da akıllanan hallerini yakından deneyimleyen katılımcılar, artık gelecekte beklenen "yapay zeka-insansı robot" çağının çok da uzakta olmadığını gözlemledi.