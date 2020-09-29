Mobil internet abone sayısı 63 milyona yaklaştı

Mobil cepten internet abone sayısı, bu yılın birinci çeyreği itibarıyla 62 milyon 852 bin 365'e yükseldi.

Günümüzde sayısı bir hayli artan akıllı telefonlar, mobil interneti daha fazla kullanmamıza neden oluyor.

Özellikle 3G bağlantısından 4,5G bağlantısına geçerken internet hızının da artması, kullanıcıların daha fazla mobil internete yönelmesini sağladı.

Mobil cepten internet abone sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 60 milyon 436 bin 864 olarak açıklanmıştı.

63 MİLYONA YAKLAŞTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlenen verilere göre; mobil cepten internet abone sayısı, bu yılın birinci çeyreği itibarıyla 62 milyon 852 bin 365'e yükseldi.

82 MİLYONA YAKLAŞAN MOBİL ABONE

Bu yılın mart sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 98,4 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) dahil, toplam 81 milyon 829 bin 451 mobil abone bulunuyor.

Yılın birinci çeyreğinde 3G abone sayısı 4 milyon 625 bin 682'ye gerilerken, 4,5G abone sayısı 75 milyon 371 bin 952'ye yükseldi. M2M abone sayısı ise 5.8 milyon oldu.

Söz konusu çeyrekte, 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 62 milyon 852 bin 365, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 39 milyon 171 bin 789 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 1 milyon 397 bin 404 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 1 milyon 318 bin 587 terabayt olarak hesaplandı.

Çok yakında hayatımıza girecek 5G teknolojisi ile bu rakamların daha da fazla artması bekleniyor.

