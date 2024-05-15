Mobil kullanımda Türkiye, Avrupa'da yine zirvede Geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye, abone başına aylık ortalama 477 dakika mobil kullanım süresi ile "Avrupa ülkeleri arasında birinci sıradaki" yerini korudu.

AA & Ensonhaber

23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 30 yıl geçti.

92 milyonun üzerinde mobil abone var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2023 yılı pazar verilerine göre, 2023 yılının son çeyreğinde Türkiye'de mobil abone sayısı yaklaşık 92 milyon 230 bin 985'e ulaşarak yüzde 108'lik bir yaygınlık oranına erişti.

Geçen yılın birinci çeyreğinde 77 milyar dakika, ikinci çeyreğinde 80,6 milyar dakika, üçüncü çeyreğinde 83,7 milyar dakika ve dördüncü çeyreğinde 80,1 milyar dakika olarak kaydedilen konuşma süreleri, 2023 yılında internet üzerinden yapılan görüşmeler hariç, toplamda 321,4 milyar dakika mobil ve sabit trafik miktarına ulaştı.

Ekim-Aralık 2023 döneminde toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 78,9 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 1,2 milyar dakika olarak gerçekleşti. Trafiğin yüzde 95,4'ü mobilden mobile giden aramalardan oluştu.

Türkiye, zirvedeki yerini korudu

Türkiye, 2023'ün dördüncü çeyreğinde kişi başına 477 dakika ortalama aylık mobil kullanımla Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer almayı sürdürdü. 2012'den beri cepten en fazla görüşme yapan ülke konumundaki Türkiye, en yakın takipçileri Norveç (377), Hırvatistan (322), Kuzey Makedonya (234), İzlanda (180) ve Çekya (167) ile arayı açtı. Türkiye'deki aboneler, aynı dönemde kişi başına 153 dakika ortalama aylık mobil kullanım süresi olan Almanya'nın üç katı, 239 dakika olan Avrupa ortalamasının ise iki katı cepten görüşme yaptı.

Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen "ARPU" rakamları ise Batı Avrupa ülkelerinde 2023'ün dördüncü çeyreği itibarıyla 17,21 euro seviyelerinde iken Türkiye'de 4,26 euro oldu.

Böylece Avrupa ülkeleri arasında Türkiye, abone başına 477 dakikalık konuşmayla birinciliğini korurken, abone başına aylık gelirde de en az konuşma bedeli alan ülke olarak dikkati çekti.