Mobil numara taşımada SMS devri başlıyor

Mobil numara taşıma işlemlerinde taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla kullanıcıya gönderilecek.

Türkiye'de operatörler arasındaki numara taşıma sayısı her geçen ay daha da fazla artıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan "Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TALEP BİLGİSİ SMS İLE GÖNDERİLECEK

Buna göre, mobil numara taşıma işlemlerinde, taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla, taşınması talep edilen numaraya bildirilecek.