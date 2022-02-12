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- Mobil numara taşımada SMS devri başlıyor
Mobil numara taşımada SMS devri başlıyor
- AA
- 12.02.2022 - 10:14
Türkiye'de operatörler arasındaki numara taşıma sayısı her geçen ay daha da fazla artıyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan "Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
TALEP BİLGİSİ SMS İLE GÖNDERİLECEK
Buna göre, mobil numara taşıma işlemlerinde, taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla, taşınması talep edilen numaraya bildirilecek.
"Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik" uyarınca, kimlik doğrulamasının elektronik ortamda yapıldığı durumlar için ise verici işletmeciye numara taşınabilirliği sistemi üzerinden yalnızca işlem belgesi iletilecek.
Taşıma talebinin alındığı bilgisinin, alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla, taşınması talep edilen numaraya iletilmesine ilişkin hüküm bir ay uygulanmayacak.