Motorola Edge modelinin fiyatı belli oldu

Motorola Edge modelinin tüm özelliklerini ve satış fiyatını sizler için derledik.

Motorola; üst seviye akıllı telefon pazarına, geçtiğimiz aylarda daha sağlam bir şekilde geri dönümüştü..

Şirket, nisan ayında düzenlediği etkinlikte oldukça iddialı özelliklere sahip Motorola Edge+ modelini resmi olarak tanıtmıştı.

Motorola, şimdi de Edge+ modelinin biraz daha düşük özelliklere sahip sürümünün fiyatını açıkladı.

Gelin Motorola Edge modleinin özelliklerine ve fiyatına bir göz atalım.

MOTOROLA EDGE ÖZELLİKLERİ

6.7 inç OLED ekranla karşımıza çıkan Motorola Edge, gücünü Qualcomm Snapdragon 765 işlemcisinden alıyor.

6GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip telefonda, 64MP + 16MP + 16MP + 8MP olmak üzere dörtlü arka kamera bulunuyor. Ön kısımda ise 25MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Android 10 işletim sistemine ve 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip Motorola Edge, aynı zamanda kullanıcılara 5G desteği de sunuyor.

FİYAT

Motorola Edge, önümüzdeki haftalarda 700 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Motorola Edge+ modelinin fiyatı ise 1000 dolar olarak açıklanmıştı. Motorola Edge+ hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıdan ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.