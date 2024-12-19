Motorola telefonları ABD'de yasaklanabilir: Nedeni Ericsson

Haber Merkezi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Lenovo'nun sahibi olduğu Motorola marka telefonların Ericsson'un 5G patentlerini ihlal ettiğine karar verdi.

Bu karar, Motorola telefonlarının ABD'ye ithalatının yasaklanmasıyla sonuçlanabilir.

İTHALAT YASAĞI TEHLİKESİ

ITC'nin kararı, Ericsson'un Lenovo'ya karşı açtığı patent davasında önemli bir zafer anlamına geliyor.

Ericsson, Motorola'nın 5G teknolojisini izinsiz kullandığını iddia ediyor. ITC'nin nihai kararı Nisan ayında açıklanacak.

Moto G, Edge ve Razr gibi popüler Motorola modelleri, patent ihlali iddialarından etkileniyor. Ericsson, Lenovo'nun patentli teknolojisini lisanslamadan kullandığını savunuyor.

Motorola telefonlarının ABD'ye ithalatının yasaklanması, şirketin ABD pazarındaki satışlarını olumsuz etkileyebilir. ABD, Motorola için önemli bir pazar ve bu yasak, şirketin küresel satışlarına da zarar verebilir.

ONEPLUS VE OPPO ÖRNEĞİ

OnePlus ve Oppo gibi diğer Çinli telefon üreticileri de benzer patent anlaşmazlıkları nedeniyle bazı ülkelerde satış yasağıyla karşı karşıya kalmıştı. Oppo, Ericsson ile yaptığı anlaşma ile bu sorunu çözmüştü.

LENOVO VE ERICSSON ARASINDAKİ MÜCADELE

Lenovo ve Ericsson arasındaki patent savaşı, ABD'nin yanı sıra Birleşik Krallık ve Güney Amerika'daki mahkemelerde de devam ediyor.

Brezilya ve Kolombiya'da Lenovo telefonlarının satışı yasaklanmıştı, ancak ABD'de bu yasak kaldırıldı.