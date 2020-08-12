MOXIE nedir

MOXIE, katı oksit elektrolizi adı verilen bir süreçte Mars'ın atmosferik karbondioksidinden az miktarda saf oksijen üretecek bir keşif teknolojisi deneyidir.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak Perseverance isimli araç, 30 Temmuz 2020 tarihinde kızıl gezegene doğru yola çıkmıştı.

Şubat 2021'de Mars yüzeyine ulaşması beklenen Perseverance aracı, ayrıca çeşitli deneylere de ev sahipliği yapacak. Aracın üzerinde yer alan MOXIE (Mars Oxygen ISRU Experiment) isimli cihaz, Mars'taki karbondioksitten saf oksijen üretmeye çalışacak.

MOXIE, aslında araba aküsü boyutlarındaki bir prototip. Bu cihaz eğer gerçekten de Mars'ta oksijen üretmeyi başarırsa, bilim insanları aygıtı orijinal boyutlarında inşa edip 2030'lu yıllarda kızıl gezegene gönderecek.

MOXIE NASIL ÇALIŞACAK

İnce Mars atmosferine özel olarak tasarlanan MOXIE, karbondioksiti elektrokimyasal yolla oksijen ve karbonmonoksit moleküllerine ayrıştıracak.

Prototip, yüzde 99,6 saflıkta elde edilmesi planlanan oksijenin saflığını ölçtükten sonra iki gazı da atmosfere geri salacak.

MOXIE, fikri test etmek için üretilen küçük bir deney olduğu için çok fazla oksijen üretmeyecek ve saatte ürettiği 10 gram pksijeni de atmosfere geri verecek.

MOXIE NEDEN GEREKLİ

Oksijen çok fazla hacim kapladığı için uzay görevlerinde sürekli taşınması oldukça zor. Gelecekte astronotların soluması için ihtiyaç duyduğu oksijenin yanı sıra, uzay araçlarının yeniden Dünya'ya dönebilmesi için de yakıt olarak oksijene ihtiyacı var.

MOXIE ise kızıl gezegende üreteceği oksijenle bu sorunları çözmeyi planlıyor.