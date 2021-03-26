MSI ekran kartı fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor

MSI, artan donanım fiyatları nedeniyle ekran kartı fiyatlarını yükselteceğini açıkladı.

Son aylarda ekran kartı piyasasında talep patlaması yaşanıyor. Özellikle kripto para madencilerinin kullandığı üst seviye ekran kartları karaborsada fahiş fiyatlarla satılıyor.

NVIDIA'nın en son satışa çıkardığı RTX 3000 serisi grafik kartları da bu talep patlamasından etkileniyor. Şu anda piyasada uygun fiyatlı bir ekran kartı bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

MSI FİYATLARA ZAM YAPIYOR

MSI’ın ekran kartı fiyatlarını yükseltmeyi planladığı ortaya çıktı. Şirket tarafından paylaşılan raporda, fiyat artışındaki en büyük nedenin artan lojistik giderleri ve donanım fiyatları olduğu bilgisine yer verildi.

Ayrıca şirket yetkilileri, son zamanlarda ekran kartı pazarında yaşanan talep patlamasından da oldukça memnun.

Görünüşe göre gelecek aylarda ekran kartı piyasası yukarı yönlü seyrini sürdürecek. Ancak stokların normale dönmesi fiyatları biraz olsun geri çekebilir.