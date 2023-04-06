Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük depremler sonrası savunma sanayinin geliştirdiği yer altı görüntüleme cihazları, arama kurtarma çalışmalarında öncü rol oynadı.
Assuva Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme ve tespit cihazları, birçok insanın canlı olarak kurtarılmasına vesile oldu.
Cihazın, enkaz altında kalanları bulma anlarına dair görüntüler de ortaya çıktı.
Her geçen gün gelişiyor
Filyos'ta İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personele cihaz üzerinde uygulamalı eğitimler veren Nurettin Akpınar, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı'ya da cihazların çalışma alanları hakkında bilgiler aktardı.
Denize atılan dubaları sensörler vasıtasıyla cihazlardan tespit eden ekip, Orgeneral Ali Çardakçı'ya sunum gerçekleştirdi.
Eğitimleri devam eden personelle görüşen Orgeneral Çardakçı, su altı arama kurtarma, mağara, sığınak arama gibi alanlarda kullanılan cihazın afetlerde de kullanıldığını ve her geçen gün geliştirildiğini söyledi.
Yazılımı da dahil yerli ve milli ürün
Bir kilometre menzili olan 50 metre su ve toprak altı tüm nesneleri görüntüleyebilen cihazın, 70 ülkeye ihraç edildiğini dile getiren Nurettin Akpınar ise şunları söyledi:
Cihazlarımız en son yüzyılın felaketi ile adlandırdığımız tüm deprem bölgelerinde Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasıyla kullanılmıştır. Bu cihazlarımız, Jandarma Genel Komutanlığı'nda olup operasyonlarda sığınak, mühimmat, patlayıcı bu tarz aramalarda faaliyet sağlıyor. Cihazımız suda bütün nesneleri elektro manyetik dalgalar göndererek tespit edebiliyor. Aradığımız nesneler ne ise o da bizim ekranımıza yansıtılıyor. Cihazımız yüzde 100 yerli ve milli cihazdır. Yazılımı da dahil yerli ürünümüzdür. Şu anda toplamda 70 ülkeye yakın ihracatımız var. Her geçen gün yeni versiyonları çıkartıyor firmamız. Her geçen gün daha üst versiyonları çıkıyor.