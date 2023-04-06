Mühimmat ve sığınaklar yer altı görüntüleme cihazı ile sır olmaktan çıkıyor Savunma sanayii tarafından üretilen ve Jandarma Genel Komutanlığı ile ortaklaşa sürdürülen çalışmalarla yer altı cihazları, bir kilometrelik menzil ile 50 metre derinliği görüntüleyebiliyor. Cihaz, yüzyılın afetinde de depremzedelerin tespitinde büyük başarı sağladı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük depremler sonrası savunma sanayinin geliştirdiği yer altı görüntüleme cihazları, arama kurtarma çalışmalarında öncü rol oynadı.

Assuva Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme ve tespit cihazları, birçok insanın canlı olarak kurtarılmasına vesile oldu.

Cihazın, enkaz altında kalanları bulma anlarına dair görüntüler de ortaya çıktı.

Her geçen gün gelişiyor

Filyos'ta İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personele cihaz üzerinde uygulamalı eğitimler veren Nurettin Akpınar, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı'ya da cihazların çalışma alanları hakkında bilgiler aktardı.

Denize atılan dubaları sensörler vasıtasıyla cihazlardan tespit eden ekip, Orgeneral Ali Çardakçı'ya sunum gerçekleştirdi.

Eğitimleri devam eden personelle görüşen Orgeneral Çardakçı, su altı arama kurtarma, mağara, sığınak arama gibi alanlarda kullanılan cihazın afetlerde de kullanıldığını ve her geçen gün geliştirildiğini söyledi.

Yazılımı da dahil yerli ve milli ürün

Bir kilometre menzili olan 50 metre su ve toprak altı tüm nesneleri görüntüleyebilen cihazın, 70 ülkeye ihraç edildiğini dile getiren Nurettin Akpınar ise şunları söyledi: