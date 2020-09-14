Murchison Widefield Array nedir

Murchison Widefield Array (MWA), Batı Avustralya'da bulunan ve uzaydana gelen sinyalleri tespit etmek için 4 bin 96 antenden oluşan teleskoplar bütünüdür.

Murchison Widefield Array, 70–300 MHz frekans aralığında çalışan 4 bin 96 antene ev sahipliği yapan teleskoplar dizisidir.

Batı Avustralya'daki Murchison Radyo astronomi Rasathanesi'nin 800 kilometre kuzeyinde yer alan antenler dizisinin amacı; Güneş'i incelemek, Dünya'nın iyonosfer tabakasını gözlemlemek ve uzaydan gelen radyo dalgalarını tespit etmektir.

Murchison Widefield Array antenlerinin ilk geliştirme aşaması; Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Hindistan'daki 12 kurumdan seçilen 110 bireysel araştırmacıyı içeriyordu.

Yeni Zelanda, konsorsiyuma 2011'in sonlarında katıldı ve 2014'te ABD'den iki kuruluş daha eklendi.



Murchison Widefield Array konsorsiyumunun üyeliği; Kanada, Çin ve Japonya'nın kabul edilmesiyle önemli ölçüde genişletildi, ancak Hindistan bu sırada konsorsiyumdan ayrıldı.

Murchison Widefield Array projesi, 2018 itibariyla aşağıdaki proje ortaklarından oluşuyor:

Curtin Üniversitesi

Avustralya Ulusal Üniversitesi

Kahverengi Üniversitesi

CSIRO

Kagoshima Üniversitesi

Kumamoto Üniversitesi

Nagoya Üniversitesi

NAOJ

Shanghai Astronomical Gözlemevi

Swinburne Teknoloji Üniversitesi

Tohoku Üniversitesi

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley / Atılım Dinlemesi

Melbourne Üniversitesi

Sidney Üniversitesi

Toronto Üniversitesi

Tokyo Üniversitesi

Washington Üniversitesi

Batı Avustralya Üniversitesi

Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi

Wellington Victoria Üniversitesi

Western Sydney Üniversitesi

Murchison Widefield Array (MWA) isimli antenler, son olarak 10 milyon yıldızdan gelen radyol dalgalarını incelemek için kullanıldı.

Bilim insanları, çalışma kapsamında 10 milyon yıldız incelendi, ancak dünya dışı bir medeniyete işaret eden herhangi bir ize rastlanmadı.