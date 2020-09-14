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- Murchison Widefield Array nedir
Murchison Widefield Array nedir
- Haber Merkezi
- 14.09.2020 - 14:16
Murchison Widefield Array, 70–300 MHz frekans aralığında çalışan 4 bin 96 antene ev sahipliği yapan teleskoplar dizisidir.
Batı Avustralya'daki Murchison Radyo astronomi Rasathanesi'nin 800 kilometre kuzeyinde yer alan antenler dizisinin amacı; Güneş'i incelemek, Dünya'nın iyonosfer tabakasını gözlemlemek ve uzaydan gelen radyo dalgalarını tespit etmektir.
Murchison Widefield Array antenlerinin ilk geliştirme aşaması; Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Hindistan'daki 12 kurumdan seçilen 110 bireysel araştırmacıyı içeriyordu.
Yeni Zelanda, konsorsiyuma 2011'in sonlarında katıldı ve 2014'te ABD'den iki kuruluş daha eklendi.
Murchison Widefield Array konsorsiyumunun üyeliği; Kanada, Çin ve Japonya'nın kabul edilmesiyle önemli ölçüde genişletildi, ancak Hindistan bu sırada konsorsiyumdan ayrıldı.
Murchison Widefield Array projesi, 2018 itibariyla aşağıdaki proje ortaklarından oluşuyor:
- Curtin Üniversitesi
- Avustralya Ulusal Üniversitesi
- Kahverengi Üniversitesi
- CSIRO
- Kagoshima Üniversitesi
- Kumamoto Üniversitesi
- Nagoya Üniversitesi
- NAOJ
- Shanghai Astronomical Gözlemevi
- Swinburne Teknoloji Üniversitesi
- Tohoku Üniversitesi
- Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley / Atılım Dinlemesi
- Melbourne Üniversitesi
- Sidney Üniversitesi
- Toronto Üniversitesi
- Tokyo Üniversitesi
- Washington Üniversitesi
- Batı Avustralya Üniversitesi
- Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi
- Wellington Victoria Üniversitesi
- Western Sydney Üniversitesi
Murchison Widefield Array (MWA) isimli antenler, son olarak 10 milyon yıldızdan gelen radyol dalgalarını incelemek için kullanıldı.
Bilim insanları, çalışma kapsamında 10 milyon yıldız incelendi, ancak dünya dışı bir medeniyete işaret eden herhangi bir ize rastlanmadı.