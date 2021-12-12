Narendra Modi'nin Twitter hesabı ele geçirildi: Bitcoin dağıtıyoruz

Güney Asya ülkesinin lideri, yeniden aynı olayla karşılaştı. Bitcoin'le ilgili atılan tweet, kısa sürede silindi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabının ikinci kez ele geçirilmesiyle karşı karşıya kaldı.

Modi'nin söz konusu sosyal medya platformundaki hesabına müdahale edildi.

"BITCOIN'İ KABUL ETTİK" TWEETİ

Paylaşılan mesajda, "Hindistan, Bitcoin'i resmen yasal para birimi olarak kabul etti." denildi.

Mesajında devamında, hükümetin "500 adet Bitcoin satın aldığı ve bunların tüm vatandaşlara dağıtılacağı" belirtildi.

GEÇEN YIL YAPILAN PAYLAŞIM

73.4 milyon takipçili hesaptan atılan tweet, kısa süre içinde silindi. Modi'nin hesabı geçen yıl da ele geçirilmiş, yapılan paylaşımda, insanlardan sahte bir koronavirüs yardım fonuna bağışta bulunması istenmişti.

"KRİPTO PARALAR GENÇLİĞİMİZİ MAHVEDECEK"

Kripto para birimlerine karşıtlığıyla bilinen Modi, geçen ay yaptığı açıklamada, bu paraların "gençliği mahvedebileceğini" söylemişti.