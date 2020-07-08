NASA, 12 kat büyüyen adayı uzaydan görüntüledi

NASA, son 7 yılda 12 kat büyüyen volkanik adanın uzaydan fotoğrafını çekti.

Tokyo'nun 940 kilometre güneyinde yer alan Nishinoshima isimli ada, 1974 ve 2013 yıllarında yaşanan volkanik patlamalar sonucunda oldukça genişledi.

Patlamalardan etrafa saçılan parçalar sayesinde yüz ölçümünü 7 yılda 12 kat artıran Nishinoshima, NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

Görüntüler için yörüngedeki uydularını kullanan NASA, bölgedeki patlamaların boyutunu gözler önüne serdi.

SON 7 YILDA 12 KAT BÜYÜDÜ

Günümüzde, haziran ayına kıyasla 157 metre daha genişleyen adada, volkanik faaliyetler durmadan devam ediyor. Uzmanlar, adanın 2013 yılından bu yana yüz ölçümünü 12 kat artırdığını söylüyor.