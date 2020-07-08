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- NASA, 12 kat büyüyen adayı uzaydan görüntüledi
NASA, 12 kat büyüyen adayı uzaydan görüntüledi
NASA, son 7 yılda 12 kat büyüyen volkanik adanın uzaydan fotoğrafını çekti.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 11:24
Tokyo'nun 940 kilometre güneyinde yer alan Nishinoshima isimli ada, 1974 ve 2013 yıllarında yaşanan volkanik patlamalar sonucunda oldukça genişledi.
Patlamalardan etrafa saçılan parçalar sayesinde yüz ölçümünü 7 yılda 12 kat artıran Nishinoshima, NASA tarafından uzaydan görüntülendi.
Görüntüler için yörüngedeki uydularını kullanan NASA, bölgedeki patlamaların boyutunu gözler önüne serdi.
SON 7 YILDA 12 KAT BÜYÜDÜ
Günümüzde, haziran ayına kıyasla 157 metre daha genişleyen adada, volkanik faaliyetler durmadan devam ediyor. Uzmanlar, adanın 2013 yılından bu yana yüz ölçümünü 12 kat artırdığını söylüyor.