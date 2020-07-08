Dolar
6.865
0.1064%
Euro
7.7523
0.1977%
Altın
1798.63
0.2039%
Borsa
119989.05
0.5448%
G. Altın
396.745
0.1954%
Bitcoin
63689.05
0.382%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    NASA, 12 kat büyüyen adayı uzaydan görüntüledi

    NASA, son 7 yılda 12 kat büyüyen volkanik adanın uzaydan fotoğrafını çekti.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 11:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    NASA, 12 kat büyüyen adayı uzaydan görüntüledi

    Tokyo'nun 940 kilometre güneyinde yer alan Nishinoshima isimli ada, 1974 ve 2013 yıllarında yaşanan volkanik patlamalar sonucunda oldukça genişledi.

    Patlamalardan etrafa saçılan parçalar sayesinde yüz ölçümünü 7 yılda 12 kat artıran Nishinoshima, NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

    Görüntüler için yörüngedeki uydularını kullanan NASA, bölgedeki patlamaların boyutunu gözler önüne serdi.

    nasa

    SON 7 YILDA 12 KAT BÜYÜDÜ

    Günümüzde, haziran ayına kıyasla 157 metre daha genişleyen adada, volkanik faaliyetler durmadan devam ediyor. Uzmanlar, adanın 2013 yılından bu yana yüz ölçümünü 12 kat artırdığını söylüyor.

    ada

    Görüş Bildir