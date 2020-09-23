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    NASA, 2024'te Ay'a iki astronot gönderecek

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 2024'te Ay'a biri kadın iki astronot göndermeyi planladığını açıkladı.
    • AA
    • 23.09.2020 - 00:12
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    NASA, 2024'te Ay'a iki astronot gönderecek

    NASA'dan yapılan açıklamada, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot gönderileceği bildirildi.

    28 MİLYAR DOLARLIK PROJE

    NASA yöneticisi Jim Bridenstine, dört yıl sonra Ay'a inişin amaçlandığı Artemis programı için 28 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

    NASA, 2024 te Ay a iki astronot gönderecek #1

    YENİ ROKETLE GİDİLECEK

    Astronotların, yeni güçlü roket SLS ile fırlatılacak olan Orion adlı bir kapsül içinde seyahat etmesi planlanıyor.

    NASA, 2024 te Ay a iki astronot gönderecek #2

    NASA, 2024 te Ay a iki astronot gönderecek #3

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