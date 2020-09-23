NASA, 2024'te Ay'a iki astronot gönderecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 2024'te Ay'a biri kadın iki astronot göndermeyi planladığını açıkladı.

NASA'dan yapılan açıklamada, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot gönderileceği bildirildi.

28 MİLYAR DOLARLIK PROJE

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, dört yıl sonra Ay'a inişin amaçlandığı Artemis programı için 28 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

YENİ ROKETLE GİDİLECEK

Astronotların, yeni güçlü roket SLS ile fırlatılacak olan Orion adlı bir kapsül içinde seyahat etmesi planlanıyor.