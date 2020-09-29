NASA, 23 milyon dolarlık tuvaletini Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiyor

İçerisinde kargo malzemeleri ve 23 milyon dolarlık uzay tuvaleti bulunan Cygnus uzay aracı, 1 Ekim'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak.

Şimdiye kadar yapılmış en pahalı tuvalet hangisi? Görünüşe göre NASA, bu sorunun cevabını çoktan vermiş bile.

NASA'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'na özel olarak hazırladığı 23 milyon dolar değerindeki tuvalet, Northrop Grumman'ın Cygnus NG-13 kargo ikmal uzay aracıyla 1 Ekim'de istasyona fırlatılacak.

NASA'nın Evrensel Atık Yönetim Sistemi (UWMS) adını verdiği yeni nesil tuvaleti, fiyatı kadar görkemli değil.

Şimdiye kadar istasyonda kullanılan tuvaletlerden yüzde 65 daha küçük ve yüzde 40 daha hafif olan yeni tuvalet, aynı zamanda astronotlara daha fazla konfor sunmayı vadediyor.





Güncellenen tuvalet, istasyonda bulunan uzay tuvaletinin kullanım kolaylığı ve konforu hakkında kadın astronotların geri bildirimlerinin sonucunda hayata geçirildi.

İDRARLARI İÇİLEBİLİR HALE GETİRECEK

NASA'nın yeni tuvaleti, aynı zamanda astronotların idrarını uzay istasyonunda içilebilir hale getirmek için kullanılan arıtma sistemini daha verimli hale getirecek bileşenler içeriyor.

Her şey yolunda giderse Cygnus NG-13 kargo aracı, 1 Ekim'de istasyona fırlatılacak ve toplamda 3 buçuk tonluk bir yük taşıyacak.

NASA, TUVALET YARIŞMASI BAŞLATMIŞTI

NASA'nın üzerinde çalıştığı tek tuvalet bu değil. Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a astronot göndermeyi planlayan şirket, söz konusu görevde kullanacağı uzay aracında yer alacak tuvalet için geçtiğimiz aylarda tasarım yarışması başlatmıştı.

Şirket, halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan modelden daha küçük, daha verimli ve daha işlevsel bir tuvalet tasarımını Ay görevinde kullanmak istiyor.

NASA, Ay’daki yer çekiminin Dünya’nın yer çekiminin yaklaşık olarak altıda biri olmasının vücut sıvılarının yavaş hareket etmesine neden olduğunu hatırlatarak, tuvaletlerin hem Ay yer çekiminde hem de mikro yer çekimli ortamda çalışmasını istiyor.

TASARIM ŞARTLARI

Tasarımcıların ödül alabilmesi için NASA'nın şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. Örneğin şirket, tuvaletin daha az yer çekimine sahip Ay ortamında sorunsuz çalışmasını istiyor.

Ayrıca tasarlanan tuvaletlerin 0.12 metreküpten daha büyük olmaması ve 60 desibelden daha az gürültü seviyesine sahip olması gerekiyor.

NASA, tuvaletin tek seferde bir litre idrar ve 500 gram dışkıyı depolayabilmesini de şart koşuyor.

NASA'nın düzenlediği yarışma hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıdan ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.