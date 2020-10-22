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    NASA, 26 Ekim'de Ay hakkında önemli bir keşif açıklayacak

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 26 Ekim'de Ay hakkında "heyecan verici" yeni bir keşfi açıklayacağını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.10.2020 - 12:11
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 12:11
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    NASA, 26 Ekim'de Ay hakkında önemli bir keşif açıklayacak

    Önümüzdeki yıllarda insanlı Ay görevleri üzerinde çalışan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay meraklılarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

    NASA, 26 Ekim'de Ay hakkında "heyecan verici" yeni bir keşfi açıklayacağını duyurdu.

    AY HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ GELECEK

    NASA'dan yapılan açıklamada, 2,7 metre aynalı teleskop taşıyan "Boeing 747SP" tipi uçak olan Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi'nin (SOFIA) yeni bir keşifte bulunduğu ve bu keşfin Ay hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkıda bulunacağı belirtildi.

    NASA, 26 Ekim de Ay hakkında önemli bir keşif açıklayacak #1

    NASA ile Alman Havacılık ve Uzay Merkezi tarafından geliştirilen ortak bir proje olan Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi (SOFIA), gerçekleştirdiği uçuşlar sırasında manyetik alanları, yıldız oluşum bölgelerini, kuyruklu yıldızları ve galaksileri gözlemliyor.

    Uçağın Ay ile ilgili yeni keşfi ise şimdiden oldukça merak ediliyor.

    NASA, 26 Ekim de Ay hakkında önemli bir keşif açıklayacak #2

    Instagram: @eshteknoloji

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