NASA: 31 Ekim'de Mavi Dolunay gerçekleşecek

Uzay Ajansı, bu yıl iki dolunay gerçekleşeceğini, bunlardan ikincisinin "Mavi Dolunay" olacağını bildirdi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 31 Ekim’de nadir görülen "Mavi Dolunay" gerçekleşeceğini açıkladı.

Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay "Mavi dolunay" veya "Mavi Ay" olarak adlandırıldığı ifade edildi.

NASA, bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın "Mavi Dolunay veya Mavi Ay" olacağını kaydetti.

MAVİ AY NEDİR

İki tanımı olan Mavi Ay, astronomlar tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci dolunay olarak nitelendiriliyor.

Mevsimsel Mavi Ay ise dört dolunayın olduğu bir dönemde üçüncü dolunay olarak biliniyor.

AY GERÇEKTEN MAVİ Mİ GÖRÜNÜYOR

Ay mavi görünüyorsa, bunun nedeni atmosferdeki toz olarak açıklanıyor. 1550-2650 arasındaki 1100 yılda, 408 mevsimsel Mavi Ay ve 456 aylık Mavi Ay yaşanması bekleniyor.

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