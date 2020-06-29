NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı

NASA Dünya Gözlemevi, Ankara’nın gece Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Karede, Anıtkabir de işaretlendi.

NASA astronotlarının sahip olduğu manzara dudak ısırtıyor.

Astronotların yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler, yeryüzüne muhteşem bir görsel olarak iniyor.

Kimi zaman kişisel hesaplardan kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılan bu anlar, büyük hayranlık bırakıyor.

Bu kez Türkiye'den bir kare heyecanlandırdı.

'ANKARA'DA GECE'

NASA Earth Observatory (NASA Dünya Gözlemevi) Başkent Ankara'yı yörüngeden görüntüledi.

‘Ankara’da Gece’ başlığı ile paylaşılan fotoğrafta, şehrin merkezine, Anıtkabir’e ve başkenti çevreye bağlayan otoyollara dikkat çekildi.

Fotoğraf karesinde başkentin en büyük ilçelerinden Sincan belli olurken, Anıtkabir de işaretlendi.

"TÜRKİYE'NİN KALBİ"

NASA, 25 Mart 2020'de çekilen fotoğrafı "Beyaz ve sarı parlak tonları ile Ankara. Türkiye'nin coğrafi ve siyasi kalbi" notuyla yayınladı.

NASA fotoğrafın detaylarında, "Ankara'nın demiryolu ve karayolu ağları arter olarak işlev görüyor. Bu iyi aydınlatılmış ulaşım ağları, şehir merkezinden dışa doğru yayıldıkça yayılıyor.

Ankara'nın en belirgin iki gece rengi ise beyaz ve sarı-tırımcu tonları olarak dikkat çekiyor. Farklı aydınlatmaların kullanılmasıyla oluşan bu renkler, endüstriyel ve yerleşim alanları arasındaki ayrımı genel olarak yansıtıyor. Örneğin sanayi şehri Sincan'ın beyaz güçlü bir ışık yaydığını görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

NASA astronotunun gözünden yapılan bu paylaşım, sosyal medyadan iyi geri dönüşler aldı.

Özellikle Twitter kullanıcıları, NASA'nın gönderisini binlerce kez beğeniye sundu.