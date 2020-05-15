NASA araştırmacısı Çin bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı

NASA araştırmacısı olan Simon Ang'in, Çin hükümeti ve Çin merkezli şirketlerle bağları olduğu ve bu kapsamda para kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Şu ana kadar uzay çalışmalarıyla ön plana çıkan NASA, bu sefer farklı bir olayla gündeme geldi.

ABD’nin Arkansas Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği profesörü olan ve NASA'da araştırmacı olarak çalışan Simon Ang, Çin hükümeti ve Çin merkezli şirketlerle bağları nedeniyle ABD iç istihbarat birimi FBI tarafından gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Simon Ang’in Çin hükümeti ve Çin merkezli şirketlerle yakın bağlantılarının bulunduğu, bu bağlantılar ile NASA projesine fon sağladığı belirtildi.

Simon Ang’in kaçakçılık ve söz konusu bağlantılarını federal kurumlardan gizli tutmakla suçlandığı bildirildi.

32 YILDIR BİLDİRMİYORDU

FBI’ın konuya ilişkin raporunda Ang’ın söz konusu bağlantıları yetkili kurumlara ve 1988 yılından bugüne görev yaptığı Arkansas Üniversitesi’ne bildirmediği belirtildi.

FBI ayrıca, üniversitenin kütüphanesinde Ang'e ait Çin bağlantılı disk bulduğunu açıkladı. Öte yandan, Ang’in 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.