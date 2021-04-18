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    NASA, astronotları Ay'a indirecek kapsül için SpaceX ile anlaştı

    NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX'i seçtiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.04.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 13:27
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    NASA, astronotları Ay'a indirecek kapsül için SpaceX ile anlaştı

    NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

    NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

    NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

    NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

    AY'A İNİŞ İÇİN SPACEX İLE ANLAŞTI

    Ay'a gidecek 2 astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için SpaceX şirketini seçtiğini duyuran NASA, iniş sistemi projesinin sözleşme tutarının ise 2,9 milyar dolar olduğu açıkladı.

    nasa artemis

    Açıklamada, şu anda geliştirilen Starship uzay aracının Ay'a ve Mars'a gitmek için tasarlandığı, aracın tamamen yeniden kullanılabilir bir fırlatma ve iniş sistemine dönüşmesinin amaçlandığı aktarıldı.

    NASA, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

    AY, BASAMAK OLARAK KULLANILACAK

    2028'e kadar sürmesi planlanan insanlı seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

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