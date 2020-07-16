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NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
Chris Cassidy ve Bob Behnken’ın yürüyüşünün 7 saat sürmesi bekleniyor.
- DHA
- 16.07.2020 - 16:39
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (NASA) astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken uzayda yürüyüşe çıktı.
İki astronotun sancak kafesindeki iki güç kanalından birinde mevcut olan nikel-hidrojen pilleri yeni lityum-iyon pillerle değiştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışında yürüyüşe çıktığı belirtildi.
7 SAAT SÜRECEK
Alınan bilgilere göre uzay yürüyüşünün 7 saat sürmesi bekleniyor.
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı VİDEO
Cassidy, nisan başında Soyuz MS-16 uzay görevinin bir parçası olarak, Behnken ise geçtiğimiz haftalarda NASA ve SpaceX tarafından başlatılan 2011 yılından bu yana ABD topraklarından ilk uzay uçuşunda ISS ekibine katılmıştı.