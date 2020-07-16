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    NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

    Chris Cassidy ve Bob Behnken’ın yürüyüşünün 7 saat sürmesi bekleniyor.
    • DHA
    • 16.07.2020 - 16:39
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    NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (NASA) astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken uzayda yürüyüşe çıktı.

    İki astronotun sancak kafesindeki iki güç kanalından birinde mevcut olan nikel-hidrojen pilleri yeni lityum-iyon pillerle değiştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışında yürüyüşe çıktığı belirtildi.

    7 SAAT SÜRECEK

    Alınan bilgilere göre uzay yürüyüşünün 7 saat sürmesi bekleniyor.

    NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı VİDEO

    Cassidy, nisan başında Soyuz MS-16 uzay görevinin bir parçası olarak, Behnken ise geçtiğimiz haftalarda NASA ve SpaceX tarafından başlatılan 2011 yılından bu yana ABD topraklarından ilk uzay uçuşunda ISS ekibine katılmıştı.

    NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı #1

    NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı #2

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