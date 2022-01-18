NASA, Ay'a insan göndereceği roketi onardı

NASA, Artemis-3 göreviyle Ay'a insan göndereceği Orion uzay aracının Uzay Fırlatma Sistemi'nde (SLS) bozulan bir ekipmanı tamir etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

NASA’nın Space Launch System (SLS) roketi, ilk defa 2 Eylül 2020 tarihinde teste girmiş ve statik ateş testine tabi tutulan roketin, düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmişti.

EKİPMANLAR TAMİR EDİLDİ

NASA mühendisleri, Ay'a Artemis-3 göreviyle insan götürmesi planlanan Orion uzay gemisini martta yapılacak deneme uçuşunda uzaya taşıyacak SLS'nin, bütünleşik motor kumandalarında bir arıza tespit etti.

Arızanın giderilmesinin ardından paneldeki motor kumandaları yeniden çalışır duruma geldi ve testlerde iyi performans gösterdi.

Artemis-1 misyonu olarak adlandırılan deneme uçuşuyla NASA, Orion uzay aracını Ay'a doğru fırlatacak.

Her şey planlandığı şekilde ilerlerse, 1972'deki Apollo 17 misyonundan sonra Ay'a ilk defa insan götürecek Artemis-3 misyonu 2025'te yapılacak.

Orion uzay aracını uçurması için bir grup astronotu eğiten NASA, Ay'a gidecek ekipte kimler olacağını henüz açıklamadı.