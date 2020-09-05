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- NASA, Ay'a seyahat için kullanacağı roketini ilk defa test etti
NASA, Ay'a seyahat için kullanacağı roketini ilk defa test etti
- Haber Merkezi
- 05.09.2020 - 10:29
NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.
Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.
SLS ROKETİ İLK KEZ TEST EDİLDİ
NASA’nın Space Launch System (SLS) roketi, ilk defa 2 Eylül Çarşamba günü test edildi. Statik ateş testine tabi tutulan roketin, düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edildi.
NASA, Ay'a gitmek için kullanacağı SLS roketini test etti - İZLE
STATİK ATEŞ TESTİ NEDİR?
NASA, test sırasında kullanılan SLS roketini Utah’taki fırlatma alanına götürdü. Daha sonra deposu tamamen yakıt ile doldurulan roket, havalanmaması için sabit tutulduktan sonra gerçek bir fırlatma görevi gibi motorlar ateşlendi.
Statik ateş testi, mühendislerin yakıtın doğru şekilde akıp akmadığını ve sistemin basınç ve sıcaklığının güvenli seviyelerde olup olmadığını kontrol etmelerini sağlıyor.
SANİYEDE 6 TON YAKIT YAKTI
İki dakika süren test sırasında saniyede 6 ton itici yakıt yakan SLS roketi, 2024'ün sonunda 4 astronotu Ay'a indirecek.