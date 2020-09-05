NASA, Ay'a seyahat için kullanacağı roketini ilk defa test etti

NASA, Ay'a seyahat için kullanacağı roketini ilk defa test etti

NASA'nın Ay'a gitmek ve çeşitli uzay görevlerinde kullanmak için tasarladığı "SLS" isimli roket, 2 Eylül Çarşamba günü ilk defa test aşamasına girdi.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

SLS ROKETİ İLK KEZ TEST EDİLDİ

NASA’nın Space Launch System (SLS) roketi, ilk defa 2 Eylül Çarşamba günü test edildi. Statik ateş testine tabi tutulan roketin, düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edildi.

STATİK ATEŞ TESTİ NEDİR?

NASA, test sırasında kullanılan SLS roketini Utah’taki fırlatma alanına götürdü. Daha sonra deposu tamamen yakıt ile doldurulan roket, havalanmaması için sabit tutulduktan sonra gerçek bir fırlatma görevi gibi motorlar ateşlendi.

Statik ateş testi, mühendislerin yakıtın doğru şekilde akıp akmadığını ve sistemin basınç ve sıcaklığının güvenli seviyelerde olup olmadığını kontrol etmelerini sağlıyor.

SANİYEDE 6 TON YAKIT YAKTI

İki dakika süren test sırasında saniyede 6 ton itici yakıt yakan SLS roketi, 2024'ün sonunda 4 astronotu Ay'a indirecek.