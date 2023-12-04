NASA, Ay'a yeniden ne zaman gidecek: 2027'den önce mümkün görünmüyor! Yayınlanan yeni rapora göre, NASA'nın Ay'a astronot göndereceği Artemis 3 görevi 2027'den önce yapılamayacak.

ensonhaber.com

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

NASA Ay'a ne zaman gidecek

Yayınlanan yeni rapora göre, NASA'nın Ay'a astronot göndereceği Artemis 3 görevinin gerçekleşmesi 2027 yılını bulacak.

ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), Artemis 3 görevinin birçok zorluğun olması nedeniyle muhtemelen erteleneceğini söyledi.

Şu anda geçici olarak Aralık 2025'te uçması planlanan Artemis 3 görevinin en az 2027'ye kadar beklemesi gerekebilir.

Raporda, ayrıca astronotların Ay'da kullanacakları uzay giysilerine daha büyük oksijen tanklarının dahil edilmesine yönelik önemli tasarım çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak. NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Hedef olarak güney kutbunun seçilmesinin sebebi ise yakın zamanda Ay'ın güney kutbunda donmuş halde su keşfedilmiş olması.

Artemis programı tamamlandığında Ay'ın yerleşme ve kolonizasyon için hazır hale geleceği düşünülüyor.