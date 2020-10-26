NASA, Ay'ın aydınlık yüzünde su bulduğunu açıkladı

NASA, bugün yaptığı açıklamada Ay'ın aydınlık yüzeyinde su bulunduğunu duyurdu. Suyun nasıl oluştuğu ise şimdilik gizemini koruyor.

Önümüzdeki yıllarda insanlı Ay görevleri üzerinde çalışan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz günlerde uzay meraklılarını heyecanlandıran bir açıklama yapmış ve 26 Ekim'de Ay hakkında "heyecan verici" yeni bir keşif açıklayacağını duyurmuştu.

Beklenen gün geldi ve uzay ajansı, Ay hakkındaki önemli keşifini bu akşam saatlerinde resmen açıkladı.

AY'IN AYDINLIK YÜZEYİNDE SU BULUNDU

"Boeing 747SP" tipi uçak olan Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi'nin (SOFIA) verilerini kullanan NASA, Ay'ın Dünya'dan görülebilen aydınlık yüzünde suyun varlığına dair kanıt bulduklarını açıkladı.

NASA Astrofizik Bölümü Direktörü Paul Hertz, "Ay'da artık su olduğuna eminiz." dedi.

AY'DAKİ SU GİZEMİNİ KORUYOR

Kalın bir atmosfer olmadan Ay'ın aydınlık yüzeyindeki suyun nasıl uzaya karışmadığı ise bilinmiyor.

NASA'dan yapılan açıklamada, keşfedilen suyun Clavius Krateri'nde yer aldığı ve yaklaşık 340 gramlık şişe kadar olduğu belirtildi.

Bulunan su miktarı oldukça az olsa da bilim insanları, bu suyun nasıl oluştuğunu ve Ay'ın zorlu yüzeyine nasıl dayandığını merak ediyor.

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