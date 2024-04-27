NASA, Ay'ın güney kutbuna deprem dedektörü yerleştirecek NASA'nın Artemis 3 astronotları, Ay'ın güney kutbuna deprem dedektörü yerleştirerek buradaki depremleri kayıt altına alacak.

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NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Ay'daki depremler ölçülecek

NASA'nın Artemis 3 astronotları, Ay'ın güney kutbuna deprem dedektörü yerleştirecek ve bölgedeki aktiviteyi kayıt altına alacak.

Bu deprem dedektörü, insanların Ay'da uzun vadeli varlık gösterme planları için hazırlık görevi görecek.

Ay Ortamı İzleme İstasyonu (LEMS) isimli cihazın Ay yüzeyinde en az üç ay ve en fazla iki yıl boyunca çalışması bekleniyor.

Ay depremleri, ilk kez Apollo astronotlarının 1969-1972 yılları arasındaki görevleri sırasında Ay yüzeyine sismometreler yerleştirmesinden sonra gözlemlenmişti.

Ay depremleri, öncelikle Ay ile Dünya arasındaki çekim kuvvetinin yanı sıra Ay yüzeyindeki sıcaklık değişimlerinden de kaynaklanıyor.