NASA, Ay'ın önünden gizemli bir cismin geçtiğini görüntüledi NASA, Ay'ın önünden sörf tahtasına benzeyen bir cismin geçtiğini görüntüledi. Çok geçmeden cismin ne olduğu anlaşıldı.

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NASA'nın uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) kamerası, Ay'ın önünden sörf tahtasına benzeyen gizemli bir cismin geçtiğini kayda aldı. Çok geçmeden, cismin Güney Kore'nin Ay gözlem aracı Danuri olduğu anlaşıldı.

5-6 Mart tarihleri ​​arasında, NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki bir ekip, Danuri adlı Güney Koreli uzay aracının fotoğrafını çekmeyi başardı.

Fotoğraf, Danuri'nin Ay'ın etrafında Dünya'nın uydusu ile neredeyse paralel yörüngelerde ilerlerken çekildi.

Bu görüntü oldukça özeldi çünkü LRO kamerası çok kısa bir pozlama süresine sahip. Bu da Danuri'nin fotoğrafını çekmeyi zorlaştırdı.

Fakat Kore Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün ekibi bu zorluğu aşmayı başardı ve normalde bir sörf tahtasına hiç benzemeyen uzay aracının net bir fotoğrafını çekmeyi başardı.

Olduğundan daha uzun

Ancak fotoğrafta tuhaf bir şey vardı. Danuri'nin görüntüsü, gerçekte olduğundan çok daha uzundu.

Bunun sebebi, Danuri ve LRO arasında saatte yaklaşık 11.500 kilometre hız farkı olmasıydı.

Bu hız farkı, Danuri'nin "boyutunun 10 katına kadar esnetilmiş" gibi görünmesine neden oldu.

NASA'nın 2009'da fırlattığı LRO, Ay yüzeyini detaylıca haritalandırarak iniş alanları ve lav tüpleri gibi noktaları keşfetme görevini sürdürüyor. Emektar uzay aracı halihazırda Ay yüzeyinin yaklaşık yüzde 98,2'sinin haritasını çıkardı.

Güney Kore'nin Ay yörüngesine giren ilk uzay aracı olma özelliğini taşıyan Danuri ise Ağustos 2022'de fırlatılmıştı.

Danuri'nin görevi, uzay interneti gibi teknolojileri geliştirip test etmenin yanı sıra Ay yüzeyinin topografik haritasını çıkarmayı da içeriyor.