NASA, bu uzay sorununu çözenlere 3 milyon dolar nakit ödül veriyor

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NASA, Ay'da kalıcı bir insan varlığı oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu hedefe ulaşmak için aşılması gereken birçok zorluk var.

Bunlardan biri de atık yönetimi. Astronotların Ay görevlerinde ürettikleri atıklar, hem maliyetleri artırıyor hem de Ay'da sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı zorlaştırıyor.

NASA, "LUNARECYCLE CHALLENGE" İLE ÇÖZÜM ARIYOR

NASA, bu soruna çözüm bulmak için "LunaRecycle Challenge" adlı bir yarışma başlattı. Yarışma, astronotların Ay'a götürdükleri malzemeleri ve ürettikleri atıkları geri dönüştürerek kullanışlı ürünlere dönüştürecek yenilikçi fikirlerin geliştirilmesine odaklanıyor.

Yarışma kapsamında, "gaz halinde olmayan, biyolojik olmayan ve metabolik olmayan" katı atıklar ele alınacak. Bu atıklar arasında ambalajlar, kumaşlar ve yapısal elemanlar gibi malzemeler bulunuyor.

YARIŞMANIN DETAYLARI

LunaRecycle Challenge, iki aşamadan oluşuyor:

1. Aşama:

Dijital İkiz Parkuru: Yarışmacılar, geri dönüşüm teknolojilerinin sanal simülasyonlarını sunacaklar.

Prototip İnşası Parkuru: Yarışmacılar, geri dönüşüm icatlarının detaylı tasarımlarını geliştirecekler.

Aşama için toplam 1 milyon dolarlık ödül havuzu bulunuyor.

2. Aşama:

Aşamada başarılı olan projeler, 2. Aşama'ya katılmaya hak kazanacak. Bu aşamada, projelerin prototipleri geliştirilecek ve test edilecek. 2. Aşama için toplam 2 milyon dolarlık ödül havuzu bulunuyor.

YARIŞMANIN ÖNEMİ

LunaRecycle Challenge, sadece Ay'daki atık sorununa çözüm bulmakla kalmıyor, aynı zamanda Dünya'daki geri dönüşüm teknolojilerinin de gelişmesine katkı sağlayabilir.

Yarışma sonucunda ortaya çıkacak yenilikçi fikirler, dünya genelinde atık yönetimi ve geri dönüşüm alanında yeni bir dönemin başlamasına öncülük edebilir.

YARIŞMAYA NASIL BAŞVURULUR

Yarışmaya katılmak isteyenler, LunaRecycle Challenge'ın resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.