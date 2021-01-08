NASA, Büyük Patlama'nın gizemini çözmek istiyor

NASA, SPHEREx uzay teleskobunu fırlatarak, Büyük Patlama'nın kanıtlarına ulaşmaya ve sırları ortaya çıkarmaya çalışacak.

Evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan kuram olan Büyük Patlama (Big Bang), günümüzde bilim insanlarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

NASA ise, Spektro-Işık Ölçer, Yeniden İyonlaşma Devri ve Buz Gezgini (SPHEREx) isimli teleskobu uzaya fırlatarak Büyük Patlama'daki sırları öğrenmek istiyor.

TELESKOBUN GÖREVLERİ

SPHEREx teleskobunun üç ana hedefi olacak. Bunlardan birincisi, Büyük Patlama'nın kanıtlarını aramak ve genişlemeyle oluşan galaksi modellerinin haritasını çıkarmak. Bu, evrenimizin oluşumuna dair fizikçilere daha fazla bilgi verebilir.

Görevin ikinci amacı, evrendeki tüm galaksilerin bıraktığı soluk parıltıları inceleyerek, söz konusu galaksilerin nasıl oluştuğunu anlamak olacak.



Uzay aracının son ve en önemli hedefi ise, su buzu ve donmuş organik moleküller arayarak yaşam kanıtı bulmak.

SPHEREx'in iki yıllık görevine başlamadan önce Haziran 2024 ile Nisan 2025 arasında fırlatılması planlanıyor. Daha sonra teleskop, tüm gökyüzünü 4 kez haritalayacak.

SPHEREx'in verileriyle oluşturulan harita, bir nesnenin Dünya'yla mesafesini de tahmin edebilecek.

SPHEREx ekibi, görevin bir sonraki aşamasına geçmeden önce görev bileşenlerini oluşturmak için 29 ay harcayacak, bir sonraki aşamadaysa NASA bunları test edecek ve fırlatmaya hazır hale getirecek.

2019'da, görev açıklandığında gelen tahminlere göre uzay aracının toplam maliyeti yaklaşık 250 milyon dolar olacak.