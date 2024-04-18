NASA: Çin, uzaydaki askeri varlığını sivil programlarla maskeliyor Bill Nelson, Çin'in, uzaydaki ilerlemesi konusunda 'çok gizli' davrandığını söyledi. NASA Başkanı, Asya ülkesiyle yarışta olduklarını belirtti.

ensonhaber.com

NASA Başkanı Bill Nelson, Çin'in askeri hedefleri örtbas etmek için sivil programları kullandığını söyledi.

Nelson, Capitol Hill'de milletvekillerine, "Çin, özellikle son 10 yılda olağanüstü ilerlemeler kaydetti, ancak bunlar çok ama çok gizli." dedi.

Washington'un Çin karşısında uyanık olması gerektiğini belirten Nelson, Çin'in uzay programından şüphelendiğini ifade etti.

Çin'e tepki: Uzayda askeri varlık gösteriyorlar

Nelson, "Onların sözde sivil uzay programlarının çoğunun askeri programlar olduğuna inanıyoruz. Aslında bir yarıştayız." ifadelerini kullandı.

NASA Başkanı, Pekin'in "aklını başına toplayacağını ve sivil alanın barışçıl kullanım için olduğunu anlayacağını" umduğunu dile getirirken, ancak Çin'in bu yönde hareket etmediğin kaydetti.

NASA'nın çekincesi: 'Siz gelmeyin' diyebilirler

Bill Nelson'ın açıklamaları, NASA'nın 2025 bütçesine ilişkin Temsilciler Meclisi ödenek komitesi önünde ifade verirken geldi.

ABD'nin Çin'den önce Ay'a tekrar inmesi gerektiğini söyleyen Nelson, Pekin'in, ilk inen olması halinde, "Burası bizim topraklarımız, siz gelmeyin." diyebileceğini söyledi.

Uzay yarışı kızışıyor

Nelson, daha önce ABD'nin Çin'le "uzay yarışında" olduğunu söylemiş ve Çin'in sonunda Ay'ın kaynak açısından zengin bölgesine "sahip olma" iddiasında bulunabileceği konusunda uyarmıştı.

Çin, Dünya yörüngesinde uzay istasyonu kurdu. ABD, Artemis 3 misyonuyla 2026 yılında astronotları Ay'a yeniden indirmeyi amaçlıyor. Çin ise 2030 yılına kadar Ay'a insan göndermeyi umduğunu söylüyor.

"Çin çok para harcadı"

The Guardian'ın aktardığına göre, ABD'nin uzay araştırmalarında "küresel üstünlüğünü" kaybetmeyeceğinden emin olduğunu ifade eden Nelson, şunları anlattı: