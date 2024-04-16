NASA doğruladı: Evin çatısına düşen nesne uzay istasyonuna ait NASA, geçen ay ABD’nin Florida'da eyaletinde bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan düşen bir parça olduğunu açıkladı.

DHA

Geçtiğimiz ay, ABD'nin Florida eyaletindeki bir evin çatısına gizemli bir nesne düşmüş ve tartışmalar başlamıştı.

NASA, yaptığı açıklamada bir aydır devam eden iddialara son noktayı koydu ve cismin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan düşen bir parça olduğunu duyurdu.

Kargo paletine ait

NASA, yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana yavaş yavaş Dünya'nın yörüngesine doğru hareket eden bir kargo paletinin kontrollü bir şekilde dünyaya geri dönmesini beklediklerini, fakat bir parçanın 8 Mart'ta Florida'da bir evin çatısına düştüğünü ifade etti.

NASA, atmosfere girişte paletin tamamen yanacağını tahmin ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Mart 2021'de NASA yer kontrolörleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun robotik kolunu kullanarak, yörüngedeki ileri karakolda güç yükseltmelerinin bir parçası olarak yeni lityum iyon pillerin teslimatı ve kurulumunun ardından, eskiyen nikel hidrit pilleri içeren bir kargo paletini uzay istasyonundan serbest bıraktı.

Paletin, 8 Mart 2024'te Dünya atmosferine giriş sırasında tamamen yanması bekleniyordu. Ancak, bir donanım parçası yanmadı ve Napoli, Florida'daki bir evin çatısına düştü.



NASA, nesneyi ev sahibiyle iş birliği yaparak geri aldı ve ajansın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde analiz etti.

"Ekipman parçası olduğu belirlendi"

Yapılan incelemede, düşen nesnenin pilleri kargo paletine monte etmek için kullanılan NASA uçuş destek ekipmanından kalma bir parça olduğunu belirlendi.



Parça, Inconel metal alaşımından yapılmış, 1.6 kilo ağırlığında, 4 inç yüksekliğinde ve 1.6 inç çapındadır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)