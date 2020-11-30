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    NASA, Dünya'dan daha büyük Güneş lekesini görüntüledi

    ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), Soho 25 uydusuyla Güneş’in yüzeyindeki dev güneş lekesini görüntülemeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 09:55
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 09:56
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    NASA, Dünya'dan daha büyük Güneş lekesini görüntüledi

    Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları da yakından takip ediyor.

    Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket ediyor.

    Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle, Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebiliyor.

    NASA, Dünya dan daha büyük Güneş lekesini görüntüledi #1

    DEV GÜNEŞ LEKESİ GÖRÜNTÜLENDİ

    ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), Soho 25 uydusuyla Güneş’in yüzeyindeki dev güneş lekesini görüntüledi.

    Güneş lekesinin, Güneş'in fotosfer katmanında oluşan görece soğuk manyetik anomalilerden oluştuğu belirtildi.

    Görece soğukluğun, yani parlaklığın sebebinin ise manyetik alanın, fotosferdeki ışınım miktarını azaltmasından kaynaklı olduğu ifade edildi.

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