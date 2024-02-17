NASA, galaksi ve yıldız oluşumunu inceleyecek: UVEX teleskobunun maliyeti açıklandı UltraViolet EXplorer adlı uzay teleskobu, 2030'da fırlatılacak. Galaksilerin ve yıldızların mercek altına alınması hedefleniyor.

AA & Ensonhaber

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeni bir uzay görevine hazırlanıyor.

6 yıl sonra uzaya fırlatılması planlanan teleskop ile birlikte evrenin derinliklerinde meydana gelen olayların takip edilmesi amaçlanıyor.

Fırlatma tarihiyle ilgili açıklama yapan NASA'nın misyonunun maliyeti de açıklandı.

Tarih 2030 olarak belirlendi

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ajans, "Astrofizik Orta Sınıf Kaşif Misyonu" kapsamında "UVEX" (UltraViolet EXplorer) isimli uzay teleskobunu, morötesi ışınları incelemek üzere 2030'da uzaya gönderme kararı aldı.

UVEX teleskobu yardımıyla galaksilerin, yıldız patlamalarının ve büyük yıldızların incelenmesi hedefleniyor.

"Evrendeki değişen olayları takip etmemize yardımcı olacak"

NASA Bilim Misyonu Direktörlüğü'nden Nicola Fox, konuya ilişkin şöyle dedi:

UVEX teleskobu, galaksilerin doğasını daha iyi anlamamıza ve evrendeki değişen olayları takip etmemize yardımcı olacak.

Ajansın Astrofizik Bölümü Direktörü Mark Clampin ise UVEX'in, evrendeki çoklu dalga boylarının ve geçici değişimlerin izlenmesine yardımcı olacağını söyledi.

Fırlatma giderleri hariç 300 milyon dolar

UVEX teleskobunun 2 yıllık görev maliyetinin, fırlatma giderleri hariç 300 milyon dolar olması bekleniyor.