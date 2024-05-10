NASA gereken onayı verdi: Satürn'ün uydusu Titan'a araç gönderilecek NASA, koronavirüs gecikmeleri ve bütçe aşımlarının yarattığı engelleri aşarak Dragonfly uçak görevine onay verdi. Söz konusu uzay aracı, 2028 yılında Satürn'ün en büyük uydusu Titan'a doğru yolculuğa çıkacak.

ensonhaber.com

Satürn'ün en büyük uydusu ve yoğun bir atmosferi olduğu bilinen tek doğal uydu olan Titan, Dünya dışında yüzeyinde kararlı sıvı bulundurduğu kanıtlanan 2. gök cismi olma özelliğine sahip.

NASA, Dragonfly görevi sayesinde Titan'ın barındırdığı sırları ortaya çıkarmak ve uydudaki yaşam belirtilerini bulmak istiyor.

Görev onaylandı

NASA, koronavirüs gecikmeleri ve bütçe aşımlarının yarattığı engelleri aşarak, Dragonfly rotorlu uçak görevine onay verdi.

2028 yılında Satürn'ün en büyük uydusu Titan'a çığır açacak bir yolculuğa çıkmaya hazırlanan bu otonom nükleer enerjili uçak, uzay araştırmalarında yeni bir sayfa açacak.

Alüminyum/titanyum rotorlar kullanarak uçan Dragonfly, Titan'ın yüzeyinde sıçrayarak jeolojik araştırmalar yapmak ve biyo-imzaları aramak üzere tasarlandı.

Dragonfly, Titan'ın petrol yan ürünlerinden oluşan bataklık benzeri yüzeyinde rahatlıkla hareket edebilecek.

Yaşam ihtimali var

Titan'ın yüzeyinde her ne kadar sıvı bulunduğu kanıtlansa da uyduda metan yağmurları da yağıyor. Buna rağmen, Titan'da bazı yaşam formlarının hayatta kalması mümkün.

Gök bilimci Alex Hayes, "Titan'a dair çok fazla bilimsel sorumuz var, çünkü yüzeyinde gerçekten neler olup bittiğiyle ilgili henüz pek bir bilgimiz yok." diyor.

13 yıl boyunca Satürn'ün yörüngesinde dönerek 7 yeni uydu ve bu uydulardan biri olan Enceladus'un altındaki su okyanusunu keşfeden Cassini aracı, Dünya'nınkinden 4 kat daha yoğun ve kalın metan atmosferi nedeniyle Titan'ın yüzeyinde neler olup bittiğine dair herhangi bir bilgi elde edememişti.

Öte yandan, gezegende kum tepeleri, göller ve dağlar gibi Dünya'dakilere benzer morfolojik yapılar mevcut, fakat bu yapıların nasıl oluştuğunu gösteren veriler yeterli değil.