NASA: Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı Dünya'ya teğet geçecek

NASA, 822 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir göktaşının, 29 Kasım’da Dünya’ya yakın geçeceğini açıkladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip çeşitli uyarılarda bulunuyor.

NASA, Kaliforniya'daki takip sistemi tarafından izlenen ve 822 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir göktaşının, 29 Kasım’da Dünya’ya teğet geçeceğini duyurdu.

DEĞERİ 17,4 MİLYON DOLAR

NASA yetkilileri, göktaşının büyüklüğünün bir gökdelene eşit olduğunu ifade ederken, göktaşında bulunan nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin değerinin 17,4 milyon dolar olduğu bilgisine yer verdi.





50 BİNDE BİR ÇARPMA İHTİMALİ VAR

Öte yandan uzmanlara göre bu tür objelerin Dünya'ya yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen göktaşı 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.

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