NASA, Güneş depremlerinin ardındaki sırra ışık tuttu

NASA, Güneş depremlerine yeni bir açıklama getirdi. Ajansa göre Güneş sarsıntılarının sırrı, yüzeyin altında bir yerde gizli.

Bilim insanları, Güneş'te yaşanan depremlerin uzun zamandır manyetik kuvvetlerden veya ısınmış dış atmosferden kaynaklandığına inanıyordu.

Ancak NASA'nın Solar Dynamics Gözlemevi (SDO), bu düşünceyi yalanlayan verilere ulaştı.

NASA, ilk olarak yıllar önce orta dereceli bir parlama gözlemledi ve ardından sıradışı, keskin dalgalanmalar yaratan bir Güneş sarsıntısı yaşandı.

Bunun ardından gökbilimciler, bu dalgaları takip ederek sarsıntıların kaynağını araştırdı. SDO'nun heliosismik ve manyetik görüntüleyicisi, Güneş yüzeyindeki hareketliliği ölçerek veriler elde etti.

DALGALAR TERS YÖNDEN GELİYOR

Ölçümlerin sonucunda dalgaların, Güneş yüzeyinden derinlerine doğru hareket etmediği, bunun yerine derinliklerinden yüzeye doğru geldiği tespit edildi.

Elde edilen bulgulara göre dalgaların kaynağı, daha önce düşünüldüğü gibi yüzeyde değil, yüzeyin yaklaşık 1127 kilometre altında yatıyordu.





Araştırmacılar şimdi, bu dalgaların derinlerdeki bir kaynaktan geldiğini ve bir şekilde üst atmosferdeki Güneş patlamasıyla tetiklendiğini düşünüyor. Ancak bu sarsıntılarına neden olan mekanizma henüz kesin olarak belirlenemedi.

GÜNEŞ DEPREMİ NEDİR?

Güneş depremleri, Güneş patlamaları esnasında yıldız üzerinde meydana gelen sismik faaliyetlere deniyor. Bunlar Dünya üzerindeki depremlerle benzerlik gösteriyor.

NASA'ya göre bu tür olaylar sırasında Güneş yüzeyi boyunca enerji dalgaları salınıyor ve sarsıntılar patlamayı takip eden dakikalarda gerçekleşiyor.

Güneş patlamaları yıldızın dış atmosferinde meydana geliyor ve enerjiyle ışığı serbest bırakıyor.

Bilim insanları, Güneş sarsıntısı dalgalarının, yıldızın yüzeyinden iç kısmına doğru hareket ettiğini düşünüyordu, ancak NASA'nın Solar Dynamics Gözlemevi (SDO) tarafından elde edilen veriler, bunun tam tersine işaret ediyor.



