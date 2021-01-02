NASA, iki yeni uzay görevini daha onayladı

NASA, iki yeni uzay görevini daha onayladı

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya üzerinde ve Güneş'te yaşanan hava olaylarını incelemeyi hedefleyen iki yeni göreve onay verdi.

Son zamanlarda SpaceX ile birlikte Ay ve Mars çalışmalarına hız veren Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir yandan da yeni uzay görevleri için çalışmalar yürütüyor.

(NASA), Dünya üzerinde ve Güneş'te yaşanan hava olaylarını incelemeyi hedefleyen iki yeni görev onayladı.

Görevlerden birinin adı Extreme Ultraviolent High-Throughput Spectroscopic Telescope Epsilon (Aşırı Morötesi Yüksek Verimli Spektroskopik Teleskop Epsilon - EUVST).

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın liderliğindeki göreve NASA'yla birlikte birçok uluslararası kuruluş desteğini sunacak.

GÜNEŞ MERCEK ALTINA ALINACAK

NASA'nın 55 milyon dolar ayırdığı görevin amacı, içerdiği yüksek güçlü teleskopla, Güneş'in atmosferinin, Güneş rüzgarlarıyla patlamalarını nasıl beslediğini incelemek.

2026'da fırlatılması planlanan EUVST aracıyla, Güneş'in atmosferinin bugüne kadarki en kapsamlı morötesi görünür bölge spektroskopi ölçümleri elde edilebilecek.

Bu sayede bilim insanları, farklı manyetik ve plazma süreçlerinin Güneş koronasının ısınmasını nasıl tetiklediğini ve Güneş enerjisini nasıl serbest bıraktığını anlayabilecek.

İKİNCİ GÖREV DÜNYA ATMOSFERİNİ İNCELEYECEK

NASA'nın kendine ait olan ikinci görevinin adıysa Electrojet Zeeman Imaging Explorer (Elektrojet Zeeman Görüntüleme Gezgini - EZIE) olacak.

EZIE, CubeSat adıyla bilinen üç küp uydu içeriyor. Bunlar aracılığıyla, Güneş patlamaları sırasında ortaya çıkan parçacıkların, Dünya'nın manyetosferini ve aurorasını birbirine bağlayan elektrik akımlarını nasıl etkilediği gözlemlenecek.

53 milyon dolar bütçeye sahip görevin 2024'te başlatılması hedefleniyor.