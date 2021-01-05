NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı

NASA, gezegenimizi ve insanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkilerini gösteren çarpıcı fotoğraflar paylaştı.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye sürükleniyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimizi ve insanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan kentleşme, yangın, buzul erimesi, sel ve habitat yıkımı gibi olaylarının dünyayı nasıl değiştirdiğini çarpıcı biçimde gösteren bir fotoğraf koleksiyonu yayınladı.

500 fotoğraflık koleksiyon, koronavirüsün Vuhan’daki trafik yoğunluğunu nasıl azalttığından, Sibirya’daki buzul örtüsünün erimesine, Amazon ormanlarındaki yangınlardan Arktik buzulunun küçülmesine kadar bir dizi olayı gözler önüne seriyor.

İşte NASA'nın uydu görüntülerinden derlenen çarpıcı fotoğraflar:

ARKTİK BUZULU

ALASKA

RUSYA-KAZAKİSTAN SINIRI KAR ÖRTÜSÜ

VAVILOV BUZUL KOMPLEKSİ

SUDAN'DAKİ SU BASKINLARI

İZLANDA'DA BİR BUZUL

HİNDİSTAN'DA GECE IŞIKLARI

KASIRGADAN ETKİLENEN FLORIDA'DAKİ BİR BATAKLIK

ŞİLİ, ATACAMA ÇÖLÜ'NDEKİ LİTYUM MADENİ

KÜÇÜLEN WALKER GÖLÜ -NEVADA

PETROL KUYUSU YANGINI - IRAK

PAKİSTAN'DA BİR SU BASKINI

LÜBNAN'DAKİ YANGINLAR

VUHAN'DAKİ IŞIKLAR

AMAZON ORMANLARI

ILISU BARAJI - TÜRKİYE

GÖKSÜ NEHRİ VE BARAJ - TÜRKİYE

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ - İSPANYA

LUZON ADASINDAKİ VOLKAN - FİLİPİNLER

KUZEY KALİFORNİYA'DA BİR YANGIN

LÜBNAN YANGINLARI

İSPANYA'DA KÜÇÜLEN BİR GÖL

YENİ ZELANDA BUZULLARI ERİYOR

SUUDİ ARABİSTAN'DA ÇÖL TARIMI

DORIAN KASIRGASI VE KUZEY BAHAMALAR

ŞİLİ'NİN AVULEO GÖLÜ KURUYOR

KALIFORNIYA ORMAN YANGINLARI