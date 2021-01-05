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- NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı
NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 19:30
Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye sürükleniyor.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimizi ve insanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan kentleşme, yangın, buzul erimesi, sel ve habitat yıkımı gibi olaylarının dünyayı nasıl değiştirdiğini çarpıcı biçimde gösteren bir fotoğraf koleksiyonu yayınladı.
500 fotoğraflık koleksiyon, koronavirüsün Vuhan’daki trafik yoğunluğunu nasıl azalttığından, Sibirya’daki buzul örtüsünün erimesine, Amazon ormanlarındaki yangınlardan Arktik buzulunun küçülmesine kadar bir dizi olayı gözler önüne seriyor.
İşte NASA'nın uydu görüntülerinden derlenen çarpıcı fotoğraflar:
ARKTİK BUZULU
ALASKA
RUSYA-KAZAKİSTAN SINIRI KAR ÖRTÜSÜ
VAVILOV BUZUL KOMPLEKSİ
SUDAN'DAKİ SU BASKINLARI
İZLANDA'DA BİR BUZUL
HİNDİSTAN'DA GECE IŞIKLARI
KASIRGADAN ETKİLENEN FLORIDA'DAKİ BİR BATAKLIK
ŞİLİ, ATACAMA ÇÖLÜ'NDEKİ LİTYUM MADENİ
KÜÇÜLEN WALKER GÖLÜ -NEVADA
PETROL KUYUSU YANGINI - IRAK
PAKİSTAN'DA BİR SU BASKINI
LÜBNAN'DAKİ YANGINLAR
VUHAN'DAKİ IŞIKLAR
AMAZON ORMANLARI
ILISU BARAJI - TÜRKİYE
GÖKSÜ NEHRİ VE BARAJ - TÜRKİYE
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ - İSPANYA
LUZON ADASINDAKİ VOLKAN - FİLİPİNLER
KUZEY KALİFORNİYA'DA BİR YANGIN
LÜBNAN YANGINLARI
İSPANYA'DA KÜÇÜLEN BİR GÖL
YENİ ZELANDA BUZULLARI ERİYOR
SUUDİ ARABİSTAN'DA ÇÖL TARIMI
DORIAN KASIRGASI VE KUZEY BAHAMALAR
ŞİLİ'NİN AVULEO GÖLÜ KURUYOR
KALIFORNIYA ORMAN YANGINLARI