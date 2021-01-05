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    NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı

    NASA, gezegenimizi ve insanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkilerini gösteren çarpıcı fotoğraflar paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 19:30
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    NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı

    Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye sürükleniyor.

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimizi ve insanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan kentleşme, yangın, buzul erimesi, sel ve habitat yıkımı gibi olaylarının dünyayı nasıl değiştirdiğini çarpıcı biçimde gösteren bir fotoğraf koleksiyonu yayınladı.

    500 fotoğraflık koleksiyon, koronavirüsün Vuhan’daki trafik yoğunluğunu nasıl azalttığından, Sibirya’daki buzul örtüsünün erimesine, Amazon ormanlarındaki yangınlardan Arktik buzulunun küçülmesine kadar bir dizi olayı gözler önüne seriyor.

    İşte NASA'nın uydu görüntülerinden derlenen çarpıcı fotoğraflar:

    ARKTİK BUZULU

    NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı #1

    ALASKA

    nasa

    RUSYA-KAZAKİSTAN SINIRI KAR ÖRTÜSÜ

    NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı #3

    VAVILOV BUZUL KOMPLEKSİ

    vavilov buzulu

    SUDAN'DAKİ SU BASKINLARI

    SUDAN

    İZLANDA'DA BİR BUZUL

    NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı #6

    HİNDİSTAN'DA GECE IŞIKLARI

    hindistN

    KASIRGADAN ETKİLENEN FLORIDA'DAKİ BİR BATAKLIK

    NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı #8

    ŞİLİ, ATACAMA ÇÖLÜ'NDEKİ LİTYUM MADENİ
    lityum madeni
    KÜÇÜLEN WALKER GÖLÜ -NEVADA

    NEVADA

    PETROL KUYUSU YANGINI - IRAK

    IRAK

    PAKİSTAN'DA BİR SU BASKINI

    SU BASKINI

    LÜBNAN'DAKİ YANGINLAR

    NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı #13

    VUHAN'DAKİ IŞIKLAR

    VUHAN

    AMAZON ORMANLARI

    AMAZON ORMANLARI

    ILISU BARAJI - TÜRKİYE

    ILISU BARAJI

    GÖKSÜ NEHRİ VE BARAJ - TÜRKİYE

    goksu nehri

    AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ - İSPANYA

    SANTRAL

    LUZON ADASINDAKİ VOLKAN - FİLİPİNLER

    LUZON ADASI

    KUZEY KALİFORNİYA'DA BİR YANGIN

    y kaliforniya

    LÜBNAN YANGINLARI

    NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı #21

    İSPANYA'DA KÜÇÜLEN BİR GÖL

    NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı #22

    YENİ ZELANDA BUZULLARI ERİYOR

    NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı #23

    SUUDİ ARABİSTAN'DA ÇÖL TARIMI

    NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı #24

    DORIAN KASIRGASI VE KUZEY BAHAMALAR

    NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı #25

    ŞİLİ'NİN AVULEO GÖLÜ KURUYOR

    NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı #26

    KALIFORNIYA ORMAN YANGINLARI

    NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gösteren fotoğrafları yayınladı #27

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