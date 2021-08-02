NASA, Jeff Bezos’un para teklifini reddetti

Blue Origin'i seçmesi halinde NASA'ya birkaç milyar dolarlık katkı sağlayabileceğini belirten Jeff Bezos, NASA'dan ret cevabı aldı.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

Ay'a gidecek 2 astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için SpaceX şirketini seçtiğini duyuran NASA, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinden tepki almıştı.

JEFF BEZOS'TAN NASA'YA TEKLİF

Jeff Bezos, geçtiğimiz hafta NASA’nın Ay’a astronot gönderirken kullanacağı aracı Blue Origin’in yapması halinde, uzay ajansına 2 milyar dolarlık yardım teklifinde bulundu.

NASA TEKLİFİ REDDETTİ

NASA’nın sürekli SpaceX ile anlaşmasına tepki gösteren Bezos’un bu son teklifi de NASA tarafından geri çevrildi.

İTİRAZLAR DA KABUL EDİLMEDİ

Blue Origin, NASA'nın Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX ile yaptığı anlaşmaya nisan ayında 50 sayfalık itiraz başvurusunda bulunmuştu.

ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi (GAO), sözleşmenin yalnızca Elon Musk’ın uzay girişimi SpaceX ile sınırlı kalacağına karar verdi ve yapılan itirazı reddetti.

GAO Tedarik Hukuku Genel Danışman Yardımcısı Kenneth E Patton, “GAO, protestoları reddederken, NASA’nın ihale yasasını veya düzenlemesini ihlal etmediği sonucuna vardı.” dedi.





BEZOS VE MUSK DAHA ÖNCE DE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Öte yandan, milyarder iş insanları Elon Musk ve Jeff Bezos, uzay hakkında yaptığı tartışmalarla sık sık gündeme geliyor ve ikilinin iyi anlaşamadığı uzun bir zamandır biliniyor.

Bezos, Tesla’nın Mars'a insan gönderme hedefine ilişkin üstü kapalı eleştirilerinde bulunurken, Musk da Bezos'u birden fazla kez "taklitçi" olarak nitelendirdi.

SpaceX ve Blue Origin ayrıca yetenekli çalışanlar, patentler, NASA sözleşmeleri ve fırlatma rampalarına erişim konusunda sürekli rekabet halinde.