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    NASA, Jüpiter'deki dev fırtınaları paylaştı

    NASA, Jüpiter'in Kuzey Kutbu'nda dönen kırmızı siklonların görüntüsünü paylaştı. Bununla birlikte fotoğraf, binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından pizzaya benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 16:41
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    NASA, Jüpiter'deki dev fırtınaları paylaştı

    Ağustos 2011 de NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatılan ve 5 Temmuz 2016 tarihinde Jüpiter'in yörüngesine giren insansız uzay aracı Juno, fırtınalarla dolu Jüpiter'den etkileyici fotoğraflar göndermeye devam ediyor.

    Devasa gaz devi Jüpiter'de başlayan küçük ve uzun süreli fırtınalar, zamanla birleşerek dev fırtınaları oluşturuyor.

    Gezegenin bir zemine sahip olmaması, gerçekleşen fırtınaların hemen yok olmasını engelleyerek uzun yıllar boyunca devam etmesine neden oluyor.

    NASA'DAN ETKİLEYİCİ FOTOĞRAF

    Jüpiter'in kutuplarını çevreleyen şiddetli fırtınaların ayrıntılı bir şekilde görüldüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan NASA, sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kullanıcı, Jüpiter'deki fırtınaları pizzaya benzetti.

    jupiter

    DAHA AYRINTILI BİLGİLER JAMES WEBB İLE ELDE EDİLECEK

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan ve 2021 yılında yörüngeye fırlatılacak James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.

    Bu sayede gezegenler hakkında daha ayrıntılı bilgiler elde edilebilecek.

    james webb

    james

    james

    Instagram: @eshteknoloji

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