AA & Ensonhaber

NASA, SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlattığı Europa Clipper adlı uzay aracıyla, Jüpiter'in buzla kaplı uydusu Europa'nın gizemlerini çözmeyi hedefliyor. Bu misyonun ana amacı, Europa'nın yüzeyinin altında bulunduğu düşünülen devasa donmuş okyanusta yaşam izlerinin olup olmadığını araştırmak.

NASA'nın verdiği bilgilere göre, Europa Clipper, Jüpiter'in yörüngesine 2030 Nisan ayında ulaşacak. 5,2 milyar dolarlık bu dev proje kapsamında, uzay aracı, Europa'nın yeraltı okyanusunu keşfederek, yaşamın oluşumu için gerekli olan temel kimyasal bileşenler, enerji kaynağı ve uygun çevresel koşulların mevcut olup olmadığını inceleyecek.

Bilim insanları, Europa'nın büyüklük açısından Dünya’nın uydusu Ay ile aynı boyutlarda olduğunu belirtiyor. Ancak Europa, dünya okyanuslarının toplamının iki katı kadar su barındıran dev bir yeraltı okyanusuna ev sahipliği yapıyor olabilir. Bu da Europa'yı, yaşam arayışındaki en heyecan verici hedeflerden biri haline getiriyor.

FIRLATMA, MILTON KASIRGASI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

NASA'nın geçen hafta gerçekleştirmeyi planladığı Europa Clipper fırlatması, Florida’yı vuran Milton Kasırgası nedeniyle ertelenmişti. Ancak kasırganın bölgeyi terk edip yeniden Atlas Okyanusu’na yönelmesinin ardından, bugün fırlatmanın önünde bir engel kalmadığı duyuruldu.

NASA'ya göre, Europa Clipper'in Jüpiter’in uydusu Europa'daki keşif görevinin en az üç yıl sürmesi bekleniyor. Ancak, görev süresi, elde edilecek bulgular ve koşullara bağlı olarak daha da uzatılabilir.