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    NASA, Karadeniz'in uzaydan çekilen görüntüsünü paylaştı

    ABD merkezli uzay ajansı, Karadeniz'de yaşanan renk değişimiyle ilgili fotoğrafa yer verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 15:29
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    NASA, Karadeniz'in uzaydan çekilen görüntüsünü paylaştı

    Başta Salda Gölü olmak üzere Türkiye'nin doğal güzellikleri, NASA'nın hem çalışmalarına konu oluyor hem de objektiflerine yansıyor.

    NASA'nın Türkiye ile ilgili çektiği son görüntü Karadeniz bölgesi oldu.

    Karadeniz'de yaşanan renk değişimi

    "Karadeniz'de parlak renk" başlığıyla paylaşılan fotoğrafta, Türkiye'nin kıyı şeridi net bir şekilde görülüyor.

    Fotoğrafla ilgili bilgi notunda, "2022'de ilkbahar yaza dönerken, Karadeniz de karanlıktan berraklığa döndü." ifadesi kullanıldı.

    Fitoplanktonların varlığını gösteriyor

    Turkuaz renkli bölgelerin, su akıntılarının ve girdapların akışını izleyen fitoplanktonların varlığının bir işareti olduğu belirtildi.

    Kokolitoforun, Karadeniz'de yaygın olarak bulunan bir fitoplankton türü olduğu bilgisi de aktarıldı.

    Uzaydan görüntülendi

    Karadeniz'deki renk değişiminin nedeninin fitoplanktonlar olduğuna dikkat çekilerek, "Suyu o kadar parlak renge boyayabiliyorlar ki uzaydan görünür oluyor." denildi.

    Söz konusu fotoğraf, NOAA-20 ile Suomi NPP uydularından elde edilen görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturuldu.

    NASA, Karadeniz in uzaydan çekilen görüntüsünü paylaştı #1


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