NASA: Mars'a insan göndermek için nükleer roket şart

NASA yetkilileri, rakiplerinden önce Mars’a insan göndermek için nükleer roketlere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA'DA HÜKÜMETE ÇAĞRI

NASA’lı yetkililer, hükümete seslendi ve onları nükleer enerjili roketlerin araştırılması ve geliştirilmesi için yatırım yapmaya çağırdı. NASA’ya göre bu roketler insanları üç veya dört ayda Mars’a götürme potansiyeline sahip.

NASA’nın Bütçe ve Finans danışmanı Bhavya Lal, Çin ve diğer rakiplerin şimdiden nükleer roketlere ciddi yatırımlar yaptığını ve ABD’nin rekabetten geri kalmamak için hızlı olması gerektiğini söylüyor.

Bu açıklamalar, Çin’in hipersonik bir nükleer füzeyi test ettiği iddialarından sonra geldi.

Çin hükümeti bu iddiayı reddetse de bazıları hâlâ nükleer bir füzenin test edildiğine inanıyor ve ABD istihbaratının, Çin’in uzay yarışında ilerleyişini hafife aldığını belirtiyor.

MARS YOLCULUĞU 3 AYA DÜŞEBİLİR

2035'e kadar Mars'a astronot göndermeyi hedefleyen NASA, bu yolculukta nükleer roket kullanma seçeneğini düşünüyor.

Böylece 225 milyon kilometre uzaklıktaki Kızıl Gezegen'e yapılacak yolculuğun süresi en az yarı yarıya azaltabilecek.

Mevcut teknolojiyle Mars'a insansız uzay yolculuğu en az 7 ay sürüyor. İnsanlı yolculukta bu süre en az 9 aya çıkıyor. Ancak nükleer roketlerle bu süre 3 aya kadar düşebilir.

Yolculuk süresinin kısalmasıyla astronotların uzay radyasyonuna daha az maruz kalacakları belirtiliyor.

Yolculukların kısa sürmesi, mürettebatı uzay radyasyonuna maruz kalma süresini de düşürecek ancak nükleer reaktörden çıkan radyasyonun uzay aracının içindeki olası etkisi, bilim insanlarını endişelendiriyor.

Yetkililer ayrıca, yerdeki insanları korumak için NTP nükleer roketinin doğrudan Dünya'dan fırlatılmayacağını, kimyasal motorla yörüngeye taşınan reaktörün buradan ateşlenebileceğini belirtiyor.