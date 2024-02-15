NASA, Mars'taki güneş tutulmasının görüntülerini paylaştı ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait "Perseverance" isimli uzay aracı, Mars'ın uydusu Phobos'un, gezegende güneş tutulmasına neden olduğu anları yakaladı..

AA & Ensonhaber

Adı eski Yunancada "Korku" anlamına gelen Mars'ın uydusu Phobos, 8 Şubat'ta NASA'nın Perseverance gezgini tarafından kameraya yakalandı.

Patates şeklindeki ay, Jezero Krateri'nde bulunan araç tarafından güneşin önündeyken fotoğraflandı.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan (JPL) mühendisler, güneş tutulmasına ait 68 görüntüyü Perseverance ham görüntü deposuna yükledi.

Phobos'a bugüne kadar bilgi alma amacıyla yanından geçiş yapan uzay araçlarının dışında hiçbir uzay aracı gönderilmedi.

2026'da Phobos'a araç gidecek

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), 2026'da Phobos'tan toplanacak örnekleri Dünya'ya getirmeyi hedeflediği "Mars Uyduları Keşif" (MMX) misyonunu başlatmayı planlıyor.

Phobos ve Mars'ın diğer uydusu Deimos'un esrarengiz oluşum tarihleri ​​var: Bilim insanları, bunların asteroit kuşağından mı, çarpışmalardan mı, erken güneş sisteminden kalan enkazdan mı yoksa başka bir senaryodan mı geldiğinden emin değil.

Misyon kapsamında toplanan örneklerin Phobos'un bilinmeyen geçmişine ışık tutması bekleniyor.