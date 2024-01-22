NASA, Mars'taki helikopterle iletişimi kaybetti Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance adlı keşif aracının içinde bulunan Mars helikopteri Ingenuity, birkaç gün süren iletişim kesintisi yaşadı.

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NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de daha sonra yüzeye yerleştirmişti.

Helikopterin ilk uçuşunu Nisan 2021'de gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

Helikopterle bağlantı koptu

Ingenuity'nin yöneticileri, 18 Ocak Perşembe günü Mars'taki 72. uçuşunun sonuna doğru 1,8 kiloluk helikopterle teması kaybetti.

Planlanan iniş sırasında, helikopter ile Mars yüzeyindeki Perseverance gezgini arasındaki iletişim, inişten önce koptu.

İki gün sonra iletişim yeniden sağlandı

NASA, iletişim kesintisinden iki gün sonra Mars'taki helikopteri Ingenuity ile yeniden temasa geçti.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı, geziciye "Ingenuity'nin sinyali için uzun süreli dinleme oturumları gerçekleştirmesi" talimatını verdi ve daha sonra helikopterle yeniden bağlantı sağlandı.

Ingenuity ekibi, helikopterin 72. uçuşu sırasında meydana gelen beklenmedik iletişim kesintisinin nedenini anlamak için verileri inceliyor.

Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçmişti.

Bu sayede Ingenuity, yüzeydeki Perseverance aracının ulaşamadığı yerleri havadan fotoğraflayacak.

Mars'ta 128 dakikadan fazla uçtu

NASA verilerine göre Ingenuity, Mars’ta toplamda 128 dakikadan fazla havada kaldı ve 72 Mars uçuşu sırasında toplam 17,7 kilometre yol katetti.