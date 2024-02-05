NASA, Merkür'ün göz alıcı yeni fotoğraflarını paylaştı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün yeni fotoğraflarını yayınladı.

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Güneş sistemindeki en küçük ve Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, 88 Dünya günü süren yörünge süresiyle, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden daha hızlı hareket ediyor.

Ayrıca gezegenin neredeyse hiç atmosferinin olmaması, Merkür'ün yüzey sıcaklığını oldukça hızlı bir şekilde değiştiriyor.

Merkür'den yeni fotoğraflar

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), sosyal medya hesabından Merkür'ün fotoğraflarını paylaştı.

Merkür'den gelen ışığın farklı dalga boylarını birbirine yakınlaştırması nedeniyle gezegen, uzayda asılı bir disko topu gibi görünüyor.

Renkli gölgelerle donatılan NASA'nın Merkür çekimleri, MESSENGER misyonundan elde edilen verilere dayanıyor.

MESSENGER uzay sondası, Merkür'ün yörüngesinde 4 yıl geçirdikten sonra bu görüntüleri elde etti.

Mariner 10 ve MESSENGER gibi uzay sondaları tarafından gönderilen veriler, Merkür'ün demir içeriğinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Merkür, gün ve gece arasındaki sıcaklık farkları çok yüksek bir gezegen olarak dikkat çekiyor.

Gündüzleri yüzey sıcaklıkları 430°C'ye kadar çıkabilirken, gece bu sıcaklıklar -180°C'ye kadar düşebiliyor.

Merkür'de 1 gün ne kadar sürer

Merkür'de bir günün süresi yaklaşık olarak 59 Dünya gününe eşittir. Bu bilgi, NASA gibi kuruluşların resmi kaynaklarına dayanıyor.

Bu, Dünya'daki bir günün yaklaşık 24 saat olduğu düşünüldüğünde oldukça uzun bir süredir.